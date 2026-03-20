Idaan y Minsa detectan fallas en calidad del agua en Llano de Piedra, recomiendan hervirla

Las autoridades indicaron que se mantienen monitoreos constantes para garantizar la seguridad del suministro y reiteraron su compromiso con la calidad del agua potable en la región.

El Ministerio de Salud (Minsa) alertó este 20 de marzo de 2026 que el agua que sale de los grifos en el corregimiento de Llano de Piedra, en el distrito de Las Tablas, no es apta para el consumo humano.

A través de un comunicado oficial, la entidad recomendó a la población hervir el agua entre tres y cinco minutos antes de ingerirla, como medida preventiva para evitar afectaciones a la salud.

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Según explicó el Minsa, esta advertencia surge tras las últimas mediciones realizadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), cuyos resultados, verificados por la autoridad sanitaria, evidencian cambios en los parámetros de calidad del agua, así como la presencia de microorganismos fuera de los niveles permitidos.

Las autoridades indicaron que se mantienen monitoreos constantes para garantizar la seguridad del suministro y reiteraron su compromiso con la calidad del agua potable en la región.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales y voceros oficiales, mientras se adoptan las medidas necesarias para restablecer las condiciones óptimas del servicio.