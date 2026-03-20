Contaminación en río Pacora llega a la Asamblea: comisión realiza inspección

Panamá/La Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional realizó un recorrido por la cuenca del río Pacora con el objetivo de verificar en sitio las denuncias de contaminación que, según residentes, afectan directamente la salud de miles de personas en Panamá Este.

Durante la inspección, los diputados, junto a moradores del área, identificaron varios puntos críticos. En el corregimiento de Las Garzas, específicamente en la barriada La Mireya, uno de los residentes, Jean Carlos, denunció la existencia de un foco contaminante vinculado a una planta de tratamiento.

Es una contaminación provocada por una planta de tratamiento de la barriada de Pacora Garden, en el cual supuestamente cuenta con su sistema de tratamiento, sin embargo, nosotros vemos que eso es todo lo contrario”, afirmó.

También alertó sobre el impacto en la comunidad. “Nosotros estamos tomando agua contaminada, nosotros estamos tomando agua insalubre, que afecta no solamente a la comunidad donde se provoca esta situación, sino a miles de personas del corregimiento de Pacora también”.

El presidente de la Comisión de Ambiente, el diputado Lenín Ulate, explicó que el recorrido busca evitar que se repitan situaciones como las registradas en otras regiones del país. “No queremos que pase en Panamá lo mismo que ya está ocurriendo en el río La Villa”, expresó.

Además, detalló que durante la visita se detectaron diversas fuentes de contaminación.

Se ha detectado tanto la contaminación producto de los mismos residentes, producto de visitantes que utilizan el río, así como también contaminación producto de porquerizas. Ahora estamos en este punto que para nosotros es uno de los más graves porque es agua que proviene de una planta de tratamiento de agua residual, y esta agua es la que abastece la planta Centenario”, indicó el diputado.

Con información de Luis de Jesús Mendoza.