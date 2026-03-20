Panamá exige salir de listas discriminatorias en foro internacional con la UE

En el desarrollo del foro, representantes europeos anunciaron que se destinarán 1,200 millones de dólares hasta 2027 para proyectos de infraestructura en Centroamérica, especialmente en energía renovable.

Panamá/Panamá volvió a alzar su voz en el escenario internacional. Durante la inauguración del Foro Unión Europea-Centroamérica 2026, el canciller Javier Martínez-Acha Vázquez rechazó de forma contundente que el país forme parte de listas discriminatorias, en medio de un encuentro que reúne a líderes europeos y centroamericanos para discutir inversión, sostenibilidad e integración regional.

Panamá no merece estar en ninguna lista discriminatoria, de ningún bloque, de ninguna organización, de ningún país, en ninguna”, afirmó ante los asistentes.

En esa misma línea, sostuvo que el país debe ser reconocido como un socio estratégico. “La única lista que Panamá merece estar en la Unión Europea es en la lista de los amigos”, expresó.

Martínez- Acha Vásquez también destacó el papel de Panamá en el escenario internacional y su compromiso con el comercio global y el derecho internacional.

Somos un aliado fiable para Europa, Centroamérica lo es. Defendemos la transparencia del comercio marítimo global, a un costo grande para nuestro tesoro y para nuestra bandera”, indicó.

Además, aseguró que el país continuará apostando por la cooperación y la integración. “Panamá no busca concesiones, Panamá ofrece soluciones. Y Panamá, bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino, con firmeza y dignidad, seguirá defendiendo su lugar en el mundo como un país abierto, confiable y profundamente comprometido con esta iniciativa”.

Por su parte, la embajadora de la Unión Europea en Panamá, Izabela Matusz, destacó la visión compartida entre ambas regiones. “Esta asociación estratégica está basada en la confianza, el respeto mutuo y la sostenibilidad”, afirmó, al tiempo que se mostró optimista sobre las oportunidades de inversión, transferencia tecnológica y desarrollo de una economía verde.

En el desarrollo del foro, representantes europeos anunciaron que se destinarán 1,200 millones de dólares hasta 2027 para proyectos de infraestructura en Centroamérica, especialmente en energía renovable.

El encuentro continuará con debates sobre comercio, integración regional y cooperación tecnológica, en un contexto marcado por el interés de fortalecer los lazos entre ambas regiones.