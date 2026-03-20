¿Es legal? Transportistas de Panamá Oeste anuncian aumento del pasaje a partir de este lunes

La decisión fue dada a conocer la mañana de este viernes durante una reunión en el distrito de Arraiján, en la que participaron representantes del transporte público de Arraiján, La Chorrera y Capira.

Arraiján, Panamá Oeste/Transportistas de la provincia de Panamá Oeste anunciaron un aumento en las tarifas del transporte público, luego del reciente incremento en el precio del combustible, medida que entraría en vigencia a partir del lunes 23 de marzo.

La decisión fue dada a conocer la mañana de este viernes durante una reunión en el distrito de Arraiján, en la que participaron representantes del transporte público de Arraiján, La Chorrera y Capira. Los transportistas aclararon que no contemplan realizar un paro del servicio, pero señalaron que el ajuste en las tarifas es necesario para poder continuar operando.

Hasta el momento, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) no se ha pronunciado sobre la legalidad de este ajuste tarifario anunciado por los transportistas. Manifestaron que para el sistema de transporte no es una opción, indicando que seguirán trabajando, pero deben aplicar este ajuste para sostener el servicio. De acuerdo con lo planteado, las tarifas aumentarían en 0.50 centavos tanto en rutas interprovinciales como en recorridos internos.

Por ejemplo, rutas que actualmente tienen un costo de $1.50 pasarían a $2.00, mientras que aquellas de $1.00 subirían a $1.50. En algunos casos, las tarifas mínimas que se mantenían en 30 centavos podrían elevarse a 50 centavos.

El ajuste aplicaría en distintos sectores de la provincia, incluyendo áreas como Burunga, Vista Alegre, Nuevo Emperador, Nuevo Chorrillo y Capira, así como en rutas que conectan con la ciudad de Panamá. Los transportistas señalaron que el incremento responde directamente al aumento en el precio del combustible registrado en la madrugada de este viernes.

Aseguraron que la decisión no responde a un interés particular, sino a la necesidad de cubrir los costos operativos y garantizar la continuidad del servicio.

Con información de Yiniva Caballero