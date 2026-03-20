MiBus anuncia que no aumentarán tarifas pese al alza del combustible; pero hay ajuste en las rutas

Los cambios en el servicio de transporte han generado opiniones divididas entre los usuarios, quienes coinciden en que aún hay aspectos por mejorar. Mientras algunos consideran positiva la medida, otros advierten posibles afectaciones en la movilidad.

Ciudad de Panamá, Panamá/El gerente general de la empresa MiBus, Carlos Sánchez Fábrega, anunció la implementación de un plan de contingencia para mitigar el impacto del aumento del precio del combustible en Panamá, sin que esto implique un incremento en las tarifas del transporte público.

Desde el centro de operaciones de la empresa, ubicado en Ojo de Agua, Sánchez Fábrega dejó claro que, pese al contexto internacional que ha impulsado el alza del diésel, el costo del pasaje tanto en MiBus como en el Metro de Panamá se mantendrá sin cambios.

El plan contempla una serie de ajustes operativos enfocados en reducir el consumo de combustible sin afectar de forma significativa a los usuarios. Entre las principales acciones destaca la disminución de los llamados “kilómetros en vacío”, es decir, el desplazamiento de buses sin pasajeros, lo que representa cerca del 20% del gasto en combustible de la empresa.

Asimismo, MiBus priorizará la circulación de unidades más eficientes en consumo, dejando en segundo plano los buses más antiguos o con mayor gasto de diésel. Otra de las medidas clave será la suspensión parcial de rutas que operan en paralelo a las líneas del Metro, con el objetivo de evitar duplicidad en el servicio y fomentar el uso del sistema ferroviario, que no depende del diésel para su funcionamiento.

La empresa también anunció modificaciones en las rutas de corredor, que operan en vías rápidas. Estas rutas se mantendrán activas durante las horas pico, pero serán suspendidas entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m., periodo en el que se registra menor demanda de usuarios.

No obstante, algunas rutas específicas continuarán operando debido a su importancia para comunidades como Pacora, Chilibre y Costa del Este. De acuerdo con el gerente, MiBus consume cerca de 900 mil galones de combustible al mes. El reciente incremento en los precios representa un impacto adicional cercano al millón de dólares mensuales.

Con la aplicación de estas medidas, la empresa espera reducir entre un 60% y un 65% de ese aumento en los costos operativos. Las autoridades reiteraron que estos ajustes son temporales y estarán vigentes mientras persistan las condiciones actuales del mercado internacional del combustible.

Aunque reconocen que algunos usuarios podrían experimentar afectaciones puntuales, aseguraron que el sistema continuará garantizando la movilidad en la ciudad, apoyándose en rutas troncales y en la capacidad del Metro de Panamá.

¿Qué dicen los usuarios?

Los cambios en el servicio de transporte han generado opiniones divididas entre los usuarios, quienes coinciden en que aún hay aspectos por mejorar. Mientras algunos consideran positiva la medida, otros advierten posibles afectaciones en la movilidad.

“Está bien la medida. Es bueno, porque a veces no hay muchos pasajeros”, expresó un usuario, al referirse a la situación en algunas rutas. Sin embargo, otra persona señaló que “lo que hay que mejorar la frecuencia de los buses”, destacando una de las principales preocupaciones.

En contraste, una usuaria manifestó su desacuerdo al advertir que “los buses no se dan abasto y ahora van a reducir los buses”, lo que, a su juicio, podría agravar la saturación del servicio.

Con información de Jorge Quirós y Jessica Román.