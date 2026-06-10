Mundial 2026 | La polémica salida de Mbappé de Francia para ver a Ester Expósito

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Tensiones en el vestuario y respaldo técnico.

Panamá/A solo horas del inicio del Mundial 2026, la selección de Francia se encuentra sumergida en una intensa polémica tras la salida de su máxima estrella, Kylian Mbappé, del campamento de entrenamiento.

El delantero del Real Madrid abandonó la concentración con un permiso oficial por "motivos personales" otorgado por el cuerpo técnico poco después del partido amistoso contra Irlanda del Norte.

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Sin embargo, lo que inicialmente se manejó como un asunto privado tomó una dimensión mediática global al filtrarse fotografías del jugador en Madrid junto a la reconocida actriz española Ester Expósito. Este reencuentro ha desatado una ola de críticas entre los aficionados franceses, quienes interpretan el viaje como una falta de compromiso y una priorización de su vida personal en una etapa crítica de la preparación deportiva.

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Tensiones en el vestuario y respaldo técnico Este episodio no es un hecho aislado, sino que se suma a una cadena de controversias que rodean al capitán francés:

Críticas internas: Medios internacionales reportaron una conversación en el vestuario donde Ousmane Dembélé le reclamó a Mbappé un mayor esfuerzo defensivo y una mejor actitud en la presión de balón.

Medios internacionales reportaron una conversación en el vestuario donde le reclamó a Mbappé un mayor y una mejor actitud en la presión de balón. Roces por el liderazgo: Se han reavivado rumores de tensión con N’Golo Kanté a raíz de un incidente con el brazalete de capitán en un partido previo contra Colombia.

Pese al descontento de la hinchada, el seleccionador Didier Deschamps ha salido en defensa de su jugador, reafirmando su confianza en el liderazgo de Mbappé de cara al debut mundialista frente a Senegal el próximo 16 de junio. Mientras tanto, la opinión pública francesa sigue dividida sobre si su estrella está realmente enfocada en conseguir el título o si las distracciones externas afectarán el rendimiento de los actuales subcampeones del mundo.

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