Serie del Caribe 2026| Panamá: Federales anuncian róster preliminar para torneo de béisbol regional

La serie caribeña se realizará entre el 1 y 7 de febrero de este año en Guadalajara, México.

Panamá/Los Federales de Chiriquí dieron a conocer su róster preliminar para la Serie del Caribe, Guadalajara 2026, que se disputará del 1 al 7 de febrero y que marcará la cuarta su participación en el torneo regional.

En la nómina resaltan varios exGrandes Ligas como: Christian Bethancourt, Johan Camargo, Rubén Tejada, Paolo Espino, Severino González y Humberto Mejía, quienes aportan liderazgo a la novena.

Los Federales han representado a Panamá en la Serie del Caribe de Mazatlán 2021, Venezuela 2023 y Miami 2024.

El equipo, dirigido por el técnico José Mayorga, tendrá su debut en el torneo el próximo 2 de febrero, cuando enfrente a México a partir de las 8:00 de la noche.

El róster completo lo presentamos a continuación:

Palmarés

Los Federales de Chiriquí, representantes de Panamá en la Serie del Caribe, han dejado una huella significativa en las ediciones recientes del torneo regional de béisbol.

Participaciones y trayectoria histórica

El equipo, fundado en 2019, debutó en la Serie del Caribe en 2021, donde alcanzó las semifinales antes de ser eliminado por las Águilas Cibaeñas de República Dominicana.

Se convirtió en uno de los representantes más constantes del béisbol panameño, participando también en las ediciones de 2023 y 2024 tras coronarse campeón nacional en la Liga Profesional de Béisbol de Panamá (Probeis).

Serie del Caribe 2023

En la edición de 2023 celebrada en Caracas (Venezuela), los Federales finalizaron con un balance de 3 victorias y 4 derrotas en la ronda preliminar, incluyendo triunfos importantes ante equipos de Colombia y Puerto Rico, aunque quedaron fuera de las instancias finales.

Serie del Caribe 2024: histórico desempeño

La edición 2024 en Miami marcó un momento destacado para el béisbol panameño. Los Federales iniciaron el torneo con impacto, incluyendo una victoria 7-3 sobre los Curazao Suns en su partido debut.

El equipo logró una racha notable al compilar una marca de 4-0 en la fase regular del torneo, lo que constituyó el mejor inicio de un equipo panameño en la historia de la Serie del Caribe y les aseguró un lugar en la semifinal.

Sin embargo, su invicto terminó con una derrota 5-4 ante los Tiburones de La Guaira (Venezuela) mientras ya estaban clasificados a la siguiente ronda.

Resumen global

En general, los Federales de Chiriquí han mostrado progreso y competitividad en el escenario caribeño, obteniendo victorias importantes y estableciéndose como uno de los equipos panameños más destacados en la historia reciente de la Serie del Caribe. Su marca global en estas competencias ronda las 5 victorias por 8 derrotas según registros históricos.

Información de Probeis