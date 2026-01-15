Probeis se alista para un exigente calendario internacional en febrero

Panamá/La Liga Panameña de Béisbol Profesional (Probeis) se prepara para afrontar un mes de febrero cargado de retos internacionales, con dos compromisos de alto nivel que pondrán al béisbol panameño en la vitrina regional: la Serie del Caribe 2026, que se celebrará en Guadalajara, México, con los Federales de Chiriquí, y la Serie de las Américas, a disputarse en Venezuela con las Águilas Metropolitanas.

Regreso de Panamá a la Serie del Caribe

Panamá volverá a la Serie del Caribe tras su ausencia en la edición 2025, con la misión de ser protagonista en uno de los torneos más prestigiosos del béisbol invernal. El equipo será dirigido por José Mayorga, actual técnico de la Selección de Panamá para el Clásico Mundial de Béisbol, quien asumirá el desafío de liderar al grupo en un certamen donde cuenta con amplia experiencia.

El torneo se desarrollará del 1 al 7 de febrero, y como parte de su planificación, los panameños iniciarán entrenamientos desde mañana en el Estadio Nacional Rod Carew, a partir de las 9:00 a.m. El debut de Panamá será ante la selección anfitriona, México, el 2 de febrero en un atractivo duelo programado para las 8:00 p.m.

Panamá también dirá presente en la Serie de las Américas

De manera paralela, el béisbol nacional tendrá representación en la Serie de las Américas, donde las Águilas Metropolitanas viajarán a suelo venezolano con el objetivo de defender el título, bajo la dirección del ex Grandes Ligas Rubén Rivera.

El certamen se disputará del 6 al 13 de febrero y contará con la participación de Nicaragua, Colombia, Argentina, Cuba, Curazao, Venezuela y Panamá, consolidándose como una de las competencias más relevantes del calendario invernal en la región.

Las Águilas iniciarán su preparación a partir del 21 de enero en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera, desde las 9:00 a.m., y tendrán su debut oficial el 5 de febrero frente a Venezuela, en un encuentro pactado para las 6:00 p.m.

Con ambos frentes abiertos, Probeis encara un mes decisivo que promete exigencia, vitrina internacional y alto nivel competitivo, reafirmando la presencia de Panamá entre las potencias del béisbol regional.

Con información del centro de prensa de Probeis.

José Mayorga: “Una bendición representar a Panamá”

El manager de los Federañes de Chiriquí, José Mayorga, compartió sus impresiones de cara a la Serie del Caribe 2026, destacando la emoción de volver a representar a Panamá en un torneo internacional.

Revancha y preparación

Mayorga habló de una revancha tanto en Guadalajara como en la Serie del Caribe .

tanto en como en la . Reconoció la falta de una liga local y de química de equipo , pero confía en que los entrenamientos serán clave para llegar en ritmo al debut.

y de , pero confía en que los serán clave para llegar en ritmo al debut. Subrayó que, aunque no parten como favoritos, la meta es ganar los partidos necesarios para ponerse en esa posición.

Refuerzos de MLB

Confirmó conversaciones para contar con jugadores de MLB , algunos también en la prenómina del Clásico Mundial de Béisbol .

, algunos también en la prenómina del . Todos han mostrado disposición, aunque aún esperan los permisos oficiales .

. La incorporación de estos peloteros sería vital para fortalecer la unión en el clubhouse y el ritmo competitivo.

Rivales de peso

El calendario incluye choques frente a México , República Dominicana y Puerto Rico .

, y . Mayorga reconoció que “no será fácil”, pero confía en que Panamá puede competir de tú a tú con disciplina y preparación.

Plantel y compromisos

Varios jugadores panameños están activos en ligas de Venezuela y Dominicana , lo que podría reforzar al equipo.

y , lo que podría reforzar al equipo. Sin embargo, factores como cansancio , acuerdos económicos y compromisos individuales podrían limitar su participación.

, y compromisos individuales podrían limitar su participación. Mayorga enfatizó que lo más importante es respetar las decisiones de cada jugador, aunque el objetivo colectivo sigue siendo ganar.

Rubén Rivera: “Un nuevo reto y un sueño cumplido”

El ex pelotero panameño Rubén Rivera asumirá el rol de manager del equipo de Las Islas, que representará a Venezuela en la próxima temporada. Rivera calificó esta oportunidad como un sueño cumplido y un nuevo reto en su carrera, destacando el orgullo de dirigir en su propio país.

Orgullo y compromiso

Rivera expresó su orgullo por representar a Panamá y aseguró que pondrá “ todas las ganas ” para lograr un buen papel.

por representar a y aseguró que pondrá “ ” para lograr un buen papel. Reconoció sentirse contento y a la vez nervioso, pero confía en que el equipo estará bien preparado.

Revalidar el título

El gran objetivo es revalidar el campeonato conseguido el año pasado.

conseguido el año pasado. Rivera subrayó que la clave será llegar con buena actitud y repetir el trabajo colectivo que llevó al éxito previo.

Química y respeto

Para el manager, la confianza y el respeto son pilares fundamentales.

y el son pilares fundamentales. Destacó la importancia de construir una buena química entre jugadores y cuerpo técnico.

entre jugadores y cuerpo técnico. Señaló que un cuerpo técnico sólido permitirá que los peloteros jueguen “al cien por ciento”.

Estrategia y aprendizaje

Rivera planea aplicar diferentes estrategias , tomando aprendizajes de los managers con los que trabajó en el pasado.

, tomando aprendizajes de los con los que trabajó en el pasado. Su enfoque será transmitir experiencia y confianza a los jugadores, recordándoles lo que ya saben hacer.

y a los jugadores, recordándoles lo que ya saben hacer. Mantiene una mentalidad positiva, convencido de que el equipo puede volver a ser campeón.

Con una mezcla de orgullo nacional, respeto mutuo y estrategia colectiva, Rubén Rivera afronta su debut como manager con la misión de guiar a Las Islas hacia la revalidación del título y consolidar un proyecto ganador.