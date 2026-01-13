Béisbol Juvenil 2026| Herrera vs Chiriquí: Conoce la nueva fecha del partido pospuesto en el campeonato nacional

Sintoniza hoy el partido Chiriquí vs Panamá Metro a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/Los equipos de Herrera y Chiriquí tienen un partido pendiente, en el 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil. Este martes fue anunciada su nueva fecha en las redes sociales de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Ese encuentro se disputará el lunes 19 de enero en el estadio Kenny Serracín de David a las 7:00 p.m.

Herreranos y chiricanos iban a enfrentarse el pasado martes 6 de enero, pero el juego se pospuso por la lluvia que cayó sobre la ciudad de David en esa fecha.

Antes de que se disputara la décima jornada del torneo, Chiriquí registra un récord de cinco victorias y tres derrotas. En tanto que Herrera tiene marca de tres triunfos y cinco pérdidas.