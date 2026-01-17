Michael Amir Murillo con asistencia en goleada del Marsella ante Angers en Ligue 1

Bolivia vs Panamá lo podrás disfrutar EN VIVO por TVMAX el domingo 18 de enero a las 4:00 p.m.

Francia/El panameño Michael Amir Murillo dio una asistencia para el Olympique de Marsella que goleó 5-2 en Angers y resistió en la carrera y pudo mantenerse a siete puntos del PSG y a ocho del Lens.

El partido fue muy cómodo para los marselleses, que en el minuto 40 ganaban ya 4-0 por los tantos de Amine Gouiri (19'), Mason Greenwood (24'), Hamed Traoré (34') y Timothy Weah (40'). Murillo dio el pase para que Gouiri abriera el marcador.

El quinto del Olympique llegó ya en los últimos instantes, obra del brasileño Paixão (88), mientras que para el Angers marcaron de manera testimonial Amine Sbai (45+2) y Jim Allevinah (90+2), sin que su equipo llegara a reengancharse al partido en ningún momento.

Lens extiende su buena racha

El sorprendente Lens firmó una décima victoria consecutiva, entre todas las competiciones, al ganar 1-0 como local al Auxerre, este sábado en la 18ª jornada de la Ligue 1, donde pudo recuperar el liderato.

El París Saint-Germain se había hecho provisionalmente con el primer puesto al ganar 3-0 el viernes al Lille, pero ahora vuelve al segundo lugar, a un punto de un Lens que sigue intratable.

Contra el Auxerre, penúltimo de la clasificación y en puestos de descenso, el equipo Sangre y Oro tuvo que batallar mucho más de lo esperado para llevarse los tres puntos, que llegaron gracias a un tanto de Wesley Saïd, que encadenó control con el pecho con una volea para poner, en el minuto 65, el único gol del partido en el estadio Bollaert-Delelis.

Saïd, con ocho tantos, es el máximo anotador del Lens en esta Ligue 1, a cuatro de Mason Greenwood (Marsella), líder en esa clasificación.

La décima victoria seguida permite al Lens igualar su mejor racha histórica, que había sido conseguida en los años 1960, en un contexto mucho menos destacado que el actual, en el que el club está luchando por el título nacional a pesar de que su entrenador, Pierre Sage, insiste en llamar a la cautela y en rebajar las expectativas.

En el otro choque del día, el Toulouse (7º) también goleó, en su caso 5-1 al Niza (14º), en un triunfo con claro acento sudamericano, con un doblete del argentino Santiago Hidalgo y tantos del también argentino Julian Vignolo y del venezolano Cristian Cásseres Jr.

El reciente cambio de entrenador y la llegada de Claude Puel no parece haber servido de revulsivo para el Niza, que continúa amenazado por la zona roja de la clasificación.

