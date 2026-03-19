Elton John mostró su apoyo a Brooklyn Beckham con inesperada invitación

En medio de las tensiones familiares que han marcado la vida de Brooklyn Beckham , el joven hijo de David y Victoria Beckham , una muestra de apoyo inesperada llegó de una de las figuras más cercanas a él.

El icónico cantante británico, padrino de Brooklyn desde su nacimiento, lo invitó junto a su esposa Nicola Peltz a su famosa fiesta anual en apoyo a la Elton John AIDS Foundation tras la ceremonia de los Premios Oscar, lo que ha sido interpretado por diversas fuentes como un gesto de respaldo emocional hacia el joven de 24 años.

Según revelaron fuentes cercanas a la familia en The Sun, la invitación a Brooklyn y Nicola no fue solo un gesto de cortesía, sino una forma de apoyo público en un momento complicado para el hijo mayor de los Beckham. “Invitarlo a él y a Nicola a la fiesta fue una muestra pública de respaldo”, comentó un informante, agregando que Elton John había observado a Brooklyn "algo perdido sin su familia biológica", y había decidido dar un paso al frente como figura de apoyo en su vida. Este acercamiento cobra aún más relevancia si se considera la situación que atraviesa Brooklyn con sus padres, cuyo distanciamiento ha sido ampliamente cubierto por los medios de comunicación.

El vínculo entre Elton John y Brooklyn es uno de los más sólidos en la vida del joven, no solo por su relación de amistad, sino por su papel como padrino desde el nacimiento de Brooklyn. Según fuentes cercanas, el artista ha tomado un papel activo como figura de "asesor espiritual" y protector para el joven. “Elton quiere cuidar de ellos en su rol de padrino. Es un rol que se toma en serio”, mencionó otra fuente a The Sun, reflejando el profundo compromiso que Elton siente hacia Brooklyn y su esposa Nicola.

La fiesta organizada por Elton John AIDS Foundation es una de las más destacadas durante la temporada de los Oscar, no solo por su fin benéfico, que recauda fondos para la lucha contra el VIH/SIDA, sino también por el despliegue de celebridades que asisten cada año. En la gala de este 2026, además de Brooklyn y Nicola, se pudieron ver a figuras como Dua Lipa y su prometido Callum Turner, Sharon Osbourne y su hijo Jack, además de artistas como Yungblud y Lola Young, quien brindó una presentación en vivo durante el evento. Otros nombres notables que marcaron presencia fueron Donatella Versace, Sara Sampaio, Keke Palmer, Tiffany Haddish y Sharon Stone.

Brooklyn y Nicola causaron una fuerte impresión con su presencia en la gala. Ella optó por un vestido negro ajustado que realzaba su figura, mientras que él eligió un traje clásico del mismo color, manteniendo la elegancia que caracterizó a la noche. Según Daily Mail, ambos se mostraron muy unidos y afectuosos, contrastando con las tensiones mediáticas que rodean a Brooklyn debido a su relación con sus padres.

Una fuente cercana a la pareja comentó que Brooklyn Beckham y Nicola Peltz disfrutaron enormemente de su tiempo con Elton John y su esposo David Furnish en la fiesta. “Él solo quiere seguir adelante con su vida y está feliz de tener el apoyo de Elton y David, que siempre han velado por él,” afirmó la fuente. Este momento distendido contrastó con la creciente presión mediática que Brooklyn ha enfrentado en las últimas semanas debido a su conflictiva relación con los Beckham.

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El vínculo entre Brooklyn y sus padres se ha visto deteriorado en los últimos meses, lo que ha generado una serie de especulaciones sobre el estado de la familia Beckham. Recientemente, Brooklyn fue criticado en el Reino Unido por no haber dedicado un mensaje público a su madre, Victoria Beckham, en el Día de la Madre, una fecha muy significativa en el país. En lugar de ello, optó por felicitar a su suegra, Claudia Peltz, quien celebraba su cumpleaños ese mismo fin de semana, un gesto que muchos percibieron como un desaire hacia Victoria.

“Feliz cumpleaños a la mejor suegra. Te quiero mucho,” escribió Brooklyn en redes sociales, lo que desató una ola de reacciones entre los seguidores y medios. Este incidente agregó más leña al fuego en cuanto a la relación entre Brooklyn y sus padres, lo que pone de manifiesto la tensión familiar que ha marcado su vida en los últimos meses.

Sin embargo, a pesar de los conflictos con sus padres, Brooklyn Beckham parece encontrar consuelo en su relación con Nicola Peltz y en el apoyo incondicional de figuras como Elton John, quien continúa siendo una figura clave en su vida. La invitación a la fiesta de los Oscar es solo uno de los muchos gestos que demuestran que, incluso en medio de las dificultades familiares, Brooklyn cuenta con personas cercanas que lo respaldan.