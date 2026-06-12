'Dai Dai' conquista a los fanáticos y se corona como el himno mundialista, según Billboard

La música y el fútbol volvieron a demostrar su poderosa conexión tras una reciente votación que reunió a seguidores de distintas generaciones para elegir la mejor canción oficial en la historia de las Copas Mundiales.

El resultado dejó como gran ganadora a “Dai Dai”, la colaboración entre Shakira y Burna Boy, que logró imponerse frente a algunos de los himnos más emblemáticos asociados al torneo de selecciones más importante del planeta.

La encuesta, realizada entre lectores especializados en música y cultura popular, reunió las diez canciones oficiales lanzadas por la FIFA desde 1990 hasta la actualidad. El listado incluyó composiciones que marcaron distintas épocas del fútbol mundial y que acompañaron algunos de los momentos más memorables de la competición.

Entre todas las opciones, la propuesta musical creada para la Copa Mundial de la FIFA 2026 obtuvo el respaldo mayoritario de los participantes. Con más del 31 % de los votos, “Dai Dai” se convirtió en la favorita del público y reafirmó el enorme impacto internacional de Shakira, una artista que desde hace años mantiene una estrecha relación con los eventos futbolísticos más importantes del mundo.

El éxito de la canción no ha sido casual. Desde su lanzamiento, el tema destacó por combinar elementos de afrobeats, dance-pop, ritmos urbanos y sonidos globales que reflejan la diversidad cultural presente en el fútbol moderno. La participación del cantante nigeriano Burna Boy añadió además una dimensión internacional que amplificó el alcance del sencillo en diferentes mercados.

La producción musical también se caracteriza por transmitir un mensaje de unidad, superación y celebración colectiva, valores que históricamente han acompañado a los torneos organizados por la FIFA. A lo largo de la letra se incluyen referencias a algunas de las figuras más influyentes en la historia del deporte, entre ellas Diego Maradona, Paolo Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Kaká y Lionel Messi.

Aunque “Dai Dai” ocupó el primer lugar, la diferencia con el segundo puesto fue mínima. Allí apareció otro de los mayores éxitos de la carrera de Shakira: “Waka Waka (This Time For Africa)”, tema interpretado junto al grupo sudafricano Freshlyground para el Mundial de Sudáfrica 2010. La canción obtuvo más del 26 % de los votos y confirmó que continúa siendo una de las producciones más recordadas por los aficionados.

Te puede interesar: Ariana Grande rompe récord histórico en Billboard con el éxito de 'Hate That I Made You Love Me'

Te puede interesar: Brad Pitt: su hija Zahara sigue los pasos de sus hermanos y busca eliminar legalmente el apellido

El impacto de “Waka Waka” trascendió ampliamente el ámbito deportivo. Con el paso de los años se convirtió en una referencia cultural vinculada a la Copa Mundial y en una de las canciones más reproducidas asociadas a cualquier evento futbolístico internacional. Su combinación de ritmos africanos, pop y una energía optimista permitió que permaneciera vigente mucho después de concluido el torneo.

La tercera posición fue para otro clásico indiscutible de los mundiales: “Cup of Life (La Copa de la Vida)”, interpretada por Ricky Martin para Francia 1998. El tema recibió cerca del 25 % de los votos y continúa siendo considerado uno de los himnos deportivos más exitosos de todos los tiempos.

La canción representó un momento decisivo en la trayectoria internacional del artista puertorriqueño. Su repercusión contribuyó a impulsar la expansión global de la música latina y logró importantes reconocimientos dentro de la industria musical, incluyendo una destacada presencia en las listas de popularidad y premios de gran prestigio.

La clasificación también incluyó otras producciones que dejaron huella en distintas ediciones del campeonato. Entre las más valoradas por los participantes aparecieron “Ole Ola (We Are One)”, interpretada por Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte para Brasil 2014, así como “The Time of Our Lives”, colaboración entre Il Divo y Tony Braxton.

El resultado de la votación confirma que la combinación entre fútbol y música sigue generando emociones capaces de trascender generaciones. En esta ocasión, Shakira logró un hecho excepcional: ocupar simultáneamente los dos primeros lugares de la preferencia del público con canciones que representan distintos momentos de la historia de los mundiales y que continúan conectando con millones de aficionados alrededor del mundo.