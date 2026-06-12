Presidente de Ecuador visita EEUU para abordar cooperación en seguridad

Como parte de su agenda en Estados Unidos, Noboa concederá una entrevista a la emisora mexicana TV Azteca para presentar las principales acciones de su gobierno para fortalecer la seguridad y combatir el narcotráfico.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se encuentra en Estados Unidos para abordar el fortalecimiento de la cooperación bilateral en seguridad con Washington, según un comunicado compartido este viernes por su gabinete.

Noboa se entrevistará en la Casa Blanca con Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional estadounidense, para revisar los resultados de las acciones conjuntas emprendidas por Quito y Washington contra el crimen organizado y el narcotráfico en la región, precisó el texto.

El conservador Noboa, uno de los aliados del gobierno de Donald Trump en América, ya se reunió el mes pasado con el vicepresidente JD Vance, en Washington, para tratar asuntos similares.

Ecuador ha lanzado una amplia ofensiva policial y militar contra los cárteles de la droga que desataron una espiral de violencia en su territorio, una decisión elogiada por la administración de Trump.

Washington aumentó su ayuda en inteligencia y reconoció que está llevando a cabo misiones junto a Ecuador en zonas de la frontera con Colombia, donde hubo incidentes con el país vecino.

Como parte de su agenda en Estados Unidos, Noboa concederá una entrevista a la emisora mexicana TV Azteca para presentar las principales acciones de su gobierno para fortalecer la seguridad y combatir el narcotráfico.