Acodeco intensifica operativos para evitar la especulación y asegurar cantidad exacta en los combustibles

Estas medidas buscan reforzar la regulación del sector y asegurar el respeto de los derechos de los consumidores en todo el territorio nacional.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reforzó sus operativos de inspección en estaciones de combustible a nivel nacional, con el objetivo de evitar la especulación y garantizar que los consumidores reciban la cantidad exacta por la que pagan.

Las acciones se desarrollan en cumplimiento de la Ley 45 de 2007 y del reglamento técnico DGNTI-COPANIT 51-2005, que establecen normas sobre información clara, veraz y prácticas comerciales justas en el país.

Como parte de estos operativos, la entidad ha intensificado el monitoreo del mercado ante el impacto de la guerra en Medio Oriente, que ha incidido en el alza de los precios internacionales del petróleo.

En las estaciones, personal de Metrología verifica que los surtidores estén correctamente calibrados para evitar diferencias en el despacho de combustible. Además, se mide el nivel de agua en los tanques de almacenamiento, se inspeccionan los sellos de seguridad de los dispensadores y se revisa que los tableros reflejen los precios correctos, así como la adecuada identificación de los productos.

La Acodeco también recordó a la ciudadanía que mantiene habilitados varios canales para reportar irregularidades, entre ellos la línea telefónica 510-1300, el correo electrónico institucional, su sitio web y la línea 311.

Como parte de su mensaje preventivo, la entidad instó a los conductores a adoptar hábitos que permitan optimizar el consumo de combustible y reducir gastos, como mantener la presión adecuada de las llantas, evitar aceleraciones bruscas, no sobrecargar el vehículo, apagar el motor en paradas prolongadas y realizar mantenimiento periódico.

Estas medidas buscan reforzar la regulación del sector y asegurar el respeto de los derechos de los consumidores en todo el territorio nacional.