Mundial 2026| Bukayo Saka: "Veo el talento, la pasión, la confianza que tenemos en Inglaterra"

Estados Unidos/El delantero inglés Bukayo Saka afirmó que Inglaterra cuenta con el "talento, la pasión y la confianza" necesarios para conquistar por fin el Mundial, tras una serie de frustraciones en grandes torneos.

El extremo del Arsenal formó parte del equipo dirigido por Gareth Southgate que perdió dos finales consecutivas de la Eurocopa y alcanzó los cuartos de final del Mundial de Catar 2022.

Eso ocurrió después de que los Three Lions llegara a las semifinales del Mundial de Rusia 2018.

El lunes, en la base de entrenamiento de Inglaterra en Kansas City, preguntaron a Saka qué enseñanzas podía extraer la selección de los torneos recientes antes de su debut frente a Croacia, el miércoles por la primera fecha del Grupo L.

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"Creo que cada torneo nos ha enseñado algo diferente, especialmente al llegar a dos finales", dijo el jugador de 24 años, que suma 49 partidos con la selección.

"Creo que se trata principalmente de la confianza. Cuando miro a mi alrededor en el equipo, veo el talento que tenemos, la pasión, la confianza. Tenemos auténticos ganadores, auténticos líderes. Con confianza, creo que podemos dar el siguiente paso", aseguró.

"Estoy emocionado", agregó. "Todos los jugadores están de buen ánimo. El ambiente en la concentración es bueno. Estamos ansiosos por que llegue este primer partido y por empezar nuestro torneo".

Saka afirmó que la conquista de la Premier League por parte del Arsenal supuso para él un importante impulso anímico.

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"Creo que tanto para mí como para los demás muchachos del Arsenal, tenemos la confianza y la libertad necesarias para afrontar el Mundial", dijo.

"Eso definitivamente nos hará mejores", remarcó.

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, señaló la semana pasada que habría que vigilar especialmente el estado físico de Saka, después de que sufriera una lesión en el tendón de Aquiles hacia el final de la temporada.

Pero el atacante, que regresó para la recta final de la campaña, aseguró que está "listo para jugar" el miércoles frente a los croatas en Arlington, Texas.

Los otros dos rivales de Inglaterra en el Grupo L son Ghana y Panamá.

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