Mundial 2026 selección de Túnez: Directivos debaten sobre continuidad de Lamouchi

Paris, Francia/El futuro de Sabri Lamouchi como seleccionador de fútbol de Túnez, después de la bofetada en forma de derrota 5-1 recibida el domingo ante Suecia en el debut en el Mundial 2026, es objeto de "discusiones" entre los miembros de comité federal, dijo a la AFP una fuente cercana al asunto.

Según señaló, la decisión de la Federación Tunecina de Fútbol, "en un sentido u otro", debe tomarse "en las próximas horas".

Varios medios, especialmente la radio tunecina Mosaïque FM, aseguraron el lunes a primera hora que Lamouchi iba a ser despedido por la goleada sufrida ante los suecos.

Según otra fuente consultada por la AFP, "esas informaciones no están todavía confirmadas oficialmente" y una "postura oficial" va a ser comunicada "en las próximas horas".

Sabri Lamouchi, exinternacional francés de origen tunecino, está en el puesto en la selección norteafricana desde enero de este año 2026.

Mondher Kebaier, que fue seleccionador de Túnez entre 2019 y 2022, acompaña actualmente a la delegación, que tiene su concentración en Monterrey (México).

Según una de las fuentes con las que habló AFP, él podría ser el elegido para suceder a Lamouchi en el Mundial si finalmente es destituido.

Túnez jugará su próximo partido el domingo ante Japón y cerrará su participación en el grupo F del torneo el viernes 26 contra Países Bajos.