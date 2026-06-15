Mundial 2026 Bélgica vs Egipto resultado | Empate en Seattle entre los diablos rojos y faraones

Panamá/El Lumen Field de Seattle fue escenario de un partido lleno de emociones este lunes 15 de junio, con un empate 1-1 entre Bélgica y Egipto en el arranque del Grupo G del Mundial 2026.

Los Faraones fueron superiores durante gran parte del encuentro, pero no pudieron sostener la ventaja ante la desesperación y el instinto de los Diablos Rojos.

Ashour encendió Seattle

El primer acto fue egipcio. Al minuto 19, Emam Ashour recibió un pase preciso de Mohamed Salah y sacó un potente derechazo desde fuera del área que dejó sin respuesta a Thibaut Courtois, abriendo el marcador con un golazo que recorrió el mundo. Los africanos no solo se adelantaron en el marcador, sino que con un par de llegadas claras estuvieron cerca de marcar el segundo gol en un gran partido que se disputó en Seattle.

Lukaku en 10 segundos lo cambió todo

Bélgica caía 1-0 cuando el ingreso de Romelu Lukaku cambió el destino del partido de manera inmediata. Apenas 10 segundos después de pisar la cancha, el delantero provocó el empate definitivo demostrando toda su jerarquía. Su presión en el área forzó el autogol de Mohamed Hany al minuto 66, tras un peligroso centro raso de Thomas Meunier. Un error fatal del defensor egipcio que borraba de golpe la ventaja construida con tanto esfuerzo.

Los números del partido

Las estadísticas reflejan un encuentro más equilibrado de lo que sugería el nombre de los favoritos. Bélgica dominó la posesión con el 52% frente al 48% de Egipto, aunque los africanos fueron más efectivos con sus ocasiones: los europeos lanzaron 15 disparos por apenas 14 de Egipto, con ventaja en remates al arco para los belgas (7 contra 1 de Egipto). En la efectividad de pases, Bélgica fue más precisa con un 91% (387 correctos de 427) frente al 83% egipcio (321 correctos de 388).

El jugador más activo en la circulación del balón fue el defensor belga Nathan Ngoy, con 59 pases correctos de 61 intentados. Por el lado africano, Yasser Ibrahim lideró con 49 de 52. En el bando europeo, Kevin De Bruyne fue el más incisivo desde el mediocampo con 28 pases correctos y 7 incorrectos, evidenciando su búsqueda constante del gol en los últimos metros.

Un punto que sabe diferente para cada uno

El empate deja sensaciones distintas en ambos vestuarios. Para Egipto, una actuación valiente que estuvo a 24 minutos de un triunfo histórico. Para Bélgica, un punto rescatado gracias a la figura de Lukaku que evita el inicio de una crisis en el Grupo G, donde también compiten Irán y Nueva Zelanda.