'Los nietos son divinos': abuelos celebran su día con amor, consejos y unión familiar

Los recuerdos que se construyen junto a los abuelos permanecen con el paso del tiempo y forman parte del legado que dejan a sus familias.

Ciudad de Panamá/Cada 26 de julio se conmemora en Panamá el Día de los Abuelos, una fecha dedicada a reconocer el amor, la dedicación y el papel que desempeñan dentro de las familias.

Con sus experiencias, consejos y cariño, muchos abuelos se convierten en un apoyo fundamental en la crianza de hijos y nietos. Fidedigna, bisabuela y abuela de cinco nietos, contó que recientemente su bisnieto más pequeño decidió quedarse con ella en lugar de asistir a una actividad familiar, una muestra del vínculo que comparten.

"Yo soy la bisabuela. Los nietos son divinos", expresó.

Además de brindar apoyo y afecto, los abuelos son quienes conservan las historias familiares y transmiten enseñanzas de generación en generación. Para Dora, sus nietos representan lo más importante en su vida.

"Son mi adoración, para mí son todo", afirmó.

Otro de los homenajeados contó que ha visto crecer una familia numerosa.

"Soy abuelo de 20 nietos, cinco bisnietos, tengo siete hijos y una esposa", relató.

En esta fecha, un abrazo, una llamada o simplemente compartir tiempo con ellos puede convertirse en el mejor regalo y en una forma de agradecerles su paciencia y cariño.

"Quieran bastante a los abuelos, convivan con ellos y háganlos sentir bien", fue el mensaje de Melida.

Otro de los abuelos aprovechó la ocasión para invitar a disfrutar esta etapa de la vida.

"Todos los abuelitos tenemos que disfrutar los años que nos quedan", señaló.

Los recuerdos que se construyen junto a los abuelos permanecen con el paso del tiempo y forman parte del legado que dejan a sus familias. Hoy, en su día, el reconocimiento es para quienes, con amor y experiencia, siguen siendo una pieza fundamental en muchos hogares panameños.

Información de Luis de Jesús Mendoza

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