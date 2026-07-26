Casco Peatonal abre espacio para promocionar el turismo hacia el interior del país

El evento en el Casco Antiguo reúne a emprendedores, alcaldías e instituciones para promocionar los atractivos del interior del país, coincidiendo con el inicio de la temporada de avistamiento de ballenas y tortugas marinas.

Ciudad de Panamá/El ingreso de visitantes a Panamá mantiene una tendencia al alza durante este año. De acuerdo con las cifras más recientes de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), el país ya ha recibido a más de 100,000 turistas procedentes de diversos rincones del mundo, una cifra que impulsa las estrategias para diversificar la oferta turística nacional.

Con el objetivo de acercar los atractivos del interior del país tanto al público local como a los visitantes internacionales, se habilitó un espacio especial dentro de la zona peatonal del Casco Antiguo. En este punto de encuentro se reúnen emprendedores, tour operadores y representantes de distintas comunidades para dar a conocer paquetes turísticos, actividades al aire libre y experiencias gastronómicas.

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El interior del país gana protagonismo

El interés de quienes llegan a Panamá va más allá de los puntos tradicionales de la capital. Según explicó Jorge Correa, subadministrador de la ATP, existe una preferencia creciente por explorar los destinos de las provincias interiores, con regiones como Boquete liderando las preferencias del turismo interno e internacional.

Asimismo, la iniciativa busca potenciar regiones clave en la península de Azuero. Miguel Batista, alcalde de Pedasí, destacó durante el evento las ventajas competitivas de su distrito, señalando la variedad gastronómica y las condiciones climáticas favorables de la zona, caracterizada por bajas precipitaciones durante gran parte del año.

Temporada de ballenas y tortugas marinas

Uno de los principales focos de promoción durante esta jornada es el turismo de naturaleza, que entra en una de sus épocas más importantes. Angelo Solanilla, tour operador de la región, explicó que ya están disponibles los recorridos para presenciar el avistamiento de ballenas jorobadas a pocos minutos de la costa en embarcaciones locales, así como las visitas guiadas a Isla Caña para observar los nacimientos y el desove de las tortugas marinas.

Esta muestra turística en la capital busca consolidar el flujo de visitantes que arriba al país no solo a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, sino también mediante la llegada regular de cruceros, fortaleciendo la economía de las comunidades locales a través del turismo sostenible.

Con información de Jocelyn Mosquera.