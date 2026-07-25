Aeropuerto Scarlett Martínez de Río Hato recibe primer vuelo procedente de Quito y amplía conexión aérea internacional

La llegada de pasajeros ecuatorianos busca impulsar el turismo y la actividad económica en la Riviera Pacífica.

Provincia de Coclé./El Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez, en Río Hato, recibió el primer vuelo procedente de Quito, Ecuador, operado por Aeroregional con la colaboración de MaxiTravel. La nueva conexión contempla vuelos cada cuatro días y se espera la llegada de más de 150 visitantes por operación.

Jorge Correa, subadministrador general de la Autoridad de Turismo de Panamá, destacó que esta conexión contribuirá a dinamizar la actividad turística en Coclé y la Riviera Pacífica, beneficiando a hoteles, restaurantes y otros negocios vinculados al sector.

Por su parte, Norberto Cano, administrador del Aeropuerto Scarlett Martínez, informó que Panamá también sumará una conexión con Bogotá, Colombia, a partir de octubre, mediante la aerolínea Wingo. Además, señaló que las aerolíneas Air Transat y WestJet aumentarán sus frecuencias desde Canadá, pasando de cuatro a seis vuelos semanales y, durante la temporada alta de octubre, se prevén vuelos diarios.

La ampliación de estas conexiones aéreas busca fortalecer la llegada de visitantes internacionales y generar mayor movimiento económico en la región central del país.

Con información de Nathali Reyes.