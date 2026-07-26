Minsa acerca servicios médicos y de salud mental a residentes de San Miguelito

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a acudir a sus controles médicos, mantener al día su esquema de vacunación y eliminar los criaderos de mosquitos en viviendas y comunidades para reducir el riesgo de enfermedades.

Panamá/Servicios de medicina general, pediatría, laboratorio, pruebas de embarazo, pruebas de VIH, vacunación y trámites para la obtención del carné de manipulación de alimentos formaron parte de la feria de salud realizada por el Ministerio de Salud (Minsa) en el corregimiento de Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito.

Durante la jornada se colocaron vacunas e implantes subdérmicos.

El director de la Región de Salud de San Miguelito, Algis Torres, informó que, además de los servicios médicos generales, la actividad incluyó atención en psicología y salud mental. De acuerdo con las autoridades, en el distrito de San Miguelito se atienden alrededor de 400 pacientes al mes en esta especialidad.

Durante la actividad, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, indicó que las ferias continuarán desarrollándose durante la semana en distintos puntos del país e invitó a la población a aprovechar estos servicios, que buscan acercar la atención médica a las comunidades.

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En la jornada también se aplicaron vacunas contra la influenza y el virus respiratorio sincitial, dirigidas a la población que cumple con los criterios establecidos por el programa de inmunización.

En cuanto al dengue, Torres señaló que el distrito de San Miguelito registra alrededor de 300 casos y manifestó que la expectativa es cerrar el año con menos de 500 casos. Agregó que más de 30 promotores de salud realizan recorridos diarios en las comunidades para eliminar criaderos del mosquito transmisor.

Por su parte, el ministro de Salud explicó que sectores como Veracruz continúan bajo vigilancia debido al comportamiento de la enfermedad y aseguró que el Minsa mantiene operativos para controlar la propagación del dengue.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la población a acudir a sus controles médicos, mantener al día su esquema de vacunación y eliminar los criaderos de mosquitos en viviendas y comunidades para reducir el riesgo de enfermedades.

Información de Luis de Jesús Mendoza

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