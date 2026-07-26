Minsa-Capsi de Las Tablas reanudará atenciones el lunes 27 de julio tras afectaciones de lluvias

Además, la Región de Salud de Los Santos informó que concluyeron los trabajos de instalación de una nueva planta eléctrica en el Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas.

Los Santos/El Minsa-Capsi de Las Tablas retomará sus atenciones a partir del lunes 27 de julio de 2026, luego de finalizar las evaluaciones técnicas realizadas tras las afectaciones ocasionadas por las recientes lluvias.

La revisión fue realizada por personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y de la Dirección Nacional de Infraestructura de Salud, quienes evaluaron las condiciones de la instalación para autorizar la reapertura de los servicios.

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Como parte de las medidas preventivas, se realizarán trabajos de mantenimiento de la arborización en los alrededores del centro de salud, incluyendo la poda de árboles para reducir riesgos ante futuros eventos climáticos y mejorar las condiciones de seguridad para pacientes, usuarios y colaboradores.

Además, la Región de Salud de Los Santos informó que concluyeron los trabajos de instalación de una nueva planta eléctrica en el Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas. Las labores se realizaron mediante una interrupción programada del suministro eléctrico para modernizar el sistema de respaldo energético del hospital.

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