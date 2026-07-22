Menor de 15 años muere tras accidente en vehículo recreativo en Los Santos

La muerte elevó a 12 el número de víctimas por accidentes de tránsito registrados en Los Santos durante 2026.

Los Santos/Un adolescente de aproximadamente 15 años murió luego de sufrir un accidente mientras conducía un vehículo recreativo en la provincia de Los Santos.

El hecho ocurrió la noche del domingo en el sector de Tres Quebradas. El menor fue trasladado inicialmente al Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, en Las Tablas, pero, debido a la gravedad de sus lesiones, fue remitido al Hospital Gustavo Nelson Collado, en Chitré, donde se confirmó su fallecimiento.

La muerte elevó a 12 el número de víctimas por accidentes de tránsito registrados en Los Santos durante 2026.

Tras el accidente, José Yángüez, de la Dirección de Operaciones de Tránsito, recordó que los vehículos recreativos pueden circular por las vías públicas, siempre que estén debidamente registrados y cumplan las normas establecidas.

“Muchas personas se apersonan a la Alcaldía y hacen la inscripción, sacan su placa y su debido seguro de vehículo. Se pueden utilizar en la vía, siempre y cuando cumplan con los requisitos para transitar”, explicó.

“El conductor debe tener su licencia vigente, al día, al igual que los documentos del vehículo”, manifestó.

En el caso de los menores, señaló que el permiso para conducir puede tramitarse a partir de los 16 años y está sujeto a restricciones de horario. “Se le puede sacar el permiso de licencia de 16 años en adelante. Debe tener un horario de llegada, que es hasta las 9:00 de la noche”, manifestó.

Reportes preliminares señalan que el vehículo se volcó, hecho que permanece bajo investigación.

Con información de Eduardo Javier Vega.