Nuevo Hospital Aquilino Tejeira abrirá sus puertas el 22 de julio de 2027, anuncia ministro de Salud

El hospital beneficiará a una población de 180,000 personas y la instalación tendrá una capacidad para 256 camas de hospitalización, consulta externa, laboratorio clínico y urgencias las 24 horas.

Coclé/El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, anunció que el nuevo Hospital Aquilino Tejeira, en la provincia de Coclé, será inaugurado el 22 de julio de 2027, poniendo fecha a uno de los proyectos hospitalarios más esperados del país.

La obra acumulará más de ocho años desde que se emitió la orden de proceder, en enero de 2019, un periodo marcado por múltiples retrasos que impidieron su entrega en los plazos inicialmente previstos.

El Hospital Aquilino Tejeira fue uno de los proyectos de infraestructura que la administración del presidente José Raúl Mulino recibió inconcluso, junto con otras obras que enfrentaban atrasos en su ejecución. Desde entonces, el Gobierno ha informado sobre la reactivación y seguimiento de estos proyectos con el objetivo de concluirlos.

De acuerdo con Boyd Galindo, la nueva instalación fortalecerá la atención médica especializada en Coclé, ampliará la capacidad de respuesta del sistema de salud y beneficiará a miles de pacientes de la provincia y áreas cercanas.

La puesta en funcionamiento del hospital está prevista para el 22 de julio de 2027, fecha con la que el Ministerio de Salud busca culminar un proyecto que ha permanecido en construcción durante más de ocho años.

El hospital beneficiará a una población de 180,000 personas y la instalación tendrá una capacidad para 256 camas de hospitalización, consulta externa, laboratorio clínico, urgencias las 24 horas, especialidades como neumología, unidad de cirugía, sala de hemodiálisis, pediatría y muchos otros servicios.

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