Nueva unidad oncológica en Bugaba registra 55 % de avance y prevén culminarla en diciembre

El centro permitirá ampliar la atención de quimioterapia y radioterapia para pacientes de Chiriquí y el occidente del país.

Provincia de Chiriquí./La construcción de la nueva unidad oncológica en el Hospital José Félix Espinosa, en Bugaba, registra un avance del 55% y se prevé que la obra concluya en diciembre. El proyecto busca ampliar la atención especializada y evitar que pacientes de Chiriquí y otras áreas del occidente del país tengan que trasladarse hasta la ciudad de Panamá para recibir sus tratamientos.

Durante una visita al hospital, el director del Instituto Oncológico Nacional (ION), Julio Javier Santamaría, explicó que en esta nueva unidad los pacientes podrán recibir diagnóstico y tratamiento.

Santamaría detalló que especialistas del ION, entre ellos oncólogos, radiooncólogos, personal de enfermería, farmacia e informática, participan en la evaluación de la infraestructura y del proyecto, para realizar recomendaciones que permitan garantizar las condiciones adecuadas para la atención de pacientes con cáncer.

A diferencia de otras unidades existentes en el interior del país, como las del Hospital Anita Moreno, en Los Santos, y el Hospital Dr. Luis “Chicho” Fábrega, en Veraguas, que ofrecen principalmente quimioterapia, el nuevo centro de Bugaba contempla servicios de quimioterapia y radioterapia, complementando la atención que actualmente brinda la sede del ION en la ciudad de Panamá.

El director del ION también destacó la importancia de fortalecer la prevención y detección del cáncer, al tiempo que señaló la necesidad de aumentar la cantidad de especialistas en esta área. Entre las estrategias que se evalúan, mencionó la telemedicina y las clínicas de vigilancia oncológica, con el propósito de ampliar la capacidad de atención en las regiones del país.

Con información de Demetrio Ábrego.