Mulino viaja a la toma de posesión de Keiko Fujimori como presidenta de Perú

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y la presidenta electa del Perú, Fujimori, sostuvieron hace días una videollamada, en la cual coincidieron en que es el momento oportuno para darle un reimpulso al Tratado de Libre Comercio Panamá-Perú.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajará mañana lunes 27 de julio a Lima para participar en la ceremonia de transmisión de mando presidencial en la que Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de Perú para el periodo 2026-2031, evento que contará con la presencia de jefes de Estado, autoridades de gobierno y representantes de distintos países.

La Cancillería de Perú confirmó que ocho mandatarios de Latinoamérica y el rey de España, Felipe VI, asistirán el 28 de julio a la ceremonia de asunción de la presidencia electa Fujimori: Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), José Kast (Chile), Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay), José Mulino (Panamá), Nasry Asfura (Honduras) y Daniel Noboa (Ecuador).

Recientemente, el presidente Mulino y la presidenta electa del Perú sostuvieron una videollamada, en la cual coincidieron en que es el momento oportuno para darle un reimpulso al Tratado de Libre Comercio Panamá-Perú.

Durante la conversación, Mulino invitó a la presidenta electa a visitar Panamá en enero de 2027 con motivo del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado en esta capital por el CAF —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe—.

“Debo transmitirle, en nombre del pueblo panameño y de mi gobierno, las más efusivas felicitaciones, deseos de éxitos y de triunfos en la gestión, esperando que bajo su mandato se reafirmen las relaciones bilaterales entre Panamá y Perú, país con el que nos une mucho”, expresó el presidente Mulino.

“Es para mí un gran gusto poder saludarlo, agradecer su mensaje, su respaldo y su cariño”, dijo la mandataria electa Fujimori, durante la conversación con el presidente panameño.

Keiko Fujimori, de 51 años, ganó los comicios en Perú el pasado 7 de junio. Antes de esto, Fujimori fue legisladora y primera dama en el gobierno de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).