Mulino anuncia que se reunirá el 7 de agosto con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella

Ese día será el acto de toma de posesión del presidente colombiano.

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que se reunirá el próximo 7 de agosto con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante el viaje que realizará para asistir a su toma de posesión.

Mulino explicó que todavía desconoce el lugar exacto donde se celebrará la ceremonia, manifestó durante un discurso ante la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

El mandatario ya sostuvo una conversación telefónica con de la Espriella para felicitarlo por su elección y calificó el intercambio como abierto y cordial.

“En la conversación que tuve para felicitarlo, pues ciertamente hablamos como si hubiera sido mi compañero de escuela, muy abierto, como buen costeño que es y que no lo esconde”, expresó.

Mulino adelantó que durante el encuentro abordará las decisiones que adopte la nueva administración colombiana, ante un escenario que considera complejo para el país vecino.

Destacó que la estabilidad política y económica de Colombia tiene repercusiones directas sobre Panamá debido a la cercanía geográfica y a los vínculos comerciales y financieros entre ambos países.

"Nunca seremos vecinos de Jamaica, pero hasta que el mundo se acabe, vamos a ser vecinos de Colombia para lo bueno y lo malo que en ese país; si a Colombia le va bien, Panamá no tiene ningún problema y si Colombia se enreda y tiene problemas, a Panamá no le va a ir bien en algunos aspectos...”.

Como ejemplo de esa relación, Mulino mencionó la presencia del capital colombiano en el sistema bancario panameño. Según su estimación, más del 30 % del sector estaría en manos de empresas, empresarios o grupos económicos colombianos.

“Tenemos una presencia bancaria colombiana de no poca cosa. Yo creo que podemos andar en el 30 y sencillo por ciento de la banca panameña en poder de empresas, empresarios o grupos económicos colombianos. Eso es dramático e importante”, afirmó.

A esto se le suma la problemática del narcotráfico y el último mensaje del presidente electo colombiano a un supuesto narco que aparentemente huyó del país hacia Panamá y al cual advirtió: "Vete más lejos porque te vamos a encontrar".

Durante su intervención ante Apede, Mulino también recordó la participación histórica del gremio empresarial en la defensa de la democracia y la libertad económica.