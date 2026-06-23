Interconexión eléctrica y vuelos comerciales: Las prioridades de Mulino y el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella

El mandatario panameño expresó su gran interés en buscar “agrandar ” la relación con Colombia en esta nueva etapa.

Dos días después de las reñidas elecciones presidenciales en Colombia, donde Abelardo de la Espriella se impuso ante Iván Cepeda, resultando electo para ser el nuevo mandatario de ese país suramericano, el presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo hoy una conversación telefónica de la Espriella.

En esa conversación, se comprometieron a establecer una alianza extraordinaria que permita impulsar las inversiones entre los dos países, así como reforzar el plan contra el narcotráfico y el crimen organizado.

“Me alegra mucho el resultado de las elecciones en Colombia. Esto nos da a todos, sobre todo a los vecinos, tranquilidad”, manifestó Mulino a de la Espriella, destacando la buena relación que tienen ambos países.

El mandatario panameño expresó su gran interés en buscar “agrandar” la relación con Colombia en esta nueva etapa.

“Yo quiero impulsar esto desde un punto de vista más pragmático, empresarial, de negocios e inversión. Lo que más me mueve con Colombia es mucha interacción y mucha capacidad de diálogo”, apuntó Mulino, destacando proyectos como la interconexión eléctrica, de alta importancia binacional y con un proceso de avance positivo en este momento.

Por su parte, de La Espriella prometió darle celeridad al proyecto de interconexión eléctrica, así como la apertura de nuevos vuelos comerciales entre ambos países. “Conmigo todo va a producirse de manera muy rápida. Tendré un gobierno que resuelva los temas de desarrollo, seguridad y el porvenir de nuestras naciones”, subrayó el presidente electo de Colombia.

Resaltó que se tratará de un trabajo por estrechar las relaciones entre dos naciones gemelas. “No sabe la ilusión que me hace, yo quiero muchísimo a Panamá, tengo un gran afecto por los panameños y estoy seguro de que vamos a trabajar de forma extraordinaria”, añadió De la Espriella.

La Asamblea General de la OEA que se desarrolla en Panamá esta semana y la propuesta del secretario general de este organismo, Albert Ramdin, de convocar en este país una reunión de alto nivel entre ministros de Seguridad de los Estados del hemisferio americano con el objetivo de unir esfuerzos contra el crimen organizado también fueron temas abordados en la precisa conversación telefónica.

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