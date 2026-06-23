Claudya Carolina Morales: La voz con criterio que analiza a Panamá en el Mundial 2026

La periodista deportiva y comentarista de TVMax repasa su trayectoria, su rigurosa preparación táctica y el reto de cubrir la justa mundialista junto a figuras del fútbol panameño.

Ciudad de Panamá/La cobertura de Panamá en el Mundial 2026 trae consigo historias que trascienden la cancha. Una de ellas es la de Claudya Carolina Morales en las canchas mediáticas. Formada en el ámbito deportivo y con una sólida carrera en el departamento de Noticias, la comunicadora asume el rol de comentarista deportiva en las transmisiones de TVMax, un espacio donde su conocimiento y pasión por el fútbol brillan con luz propia.

Para Claudya, estar frente a las cámaras analizando a la selección panameña es el cierre de un ciclo que comenzó hace 15 años tras ganar un casting. Su vínculo con el combinado nacional no es nuevo.

Claudya Carolina vivió de cerca los procesos eliminatorios rumbo a Brasil 2014 y Rusia 2018 como reportera, y ya tuvo su bautizo mundialista en Qatar 2022 desde la radio. Hoy, el reto es mayor y la acompaña en el estudio de análisis junto a leyendas y técnicos del fútbol local. Se confiesa hincha del San Francisco de La Chorrera.

Rigor táctico y liderazgo

Lejos de improvisar, el análisis táctico que presenta en pantalla es fruto de horas de investigación. Morales explica que la preparación inicia con meses de antelación, estudiando a los rivales y entendiendo los movimientos en el campo, desde las líneas defensivas hasta las formaciones ofensivas como el 5-4-1 o el 4-3-3.

Esta solvencia no ha pasado desapercibida. Figuras como Jorge Dely Valdés y Blas Pérez han elogiado públicamente su dominio de los sistemas de juego, destacando su temple y su capacidad para debatir con propiedad.

Para ella, compartir cabina con colegas como Jonathan Gutiérrez, Salvador Saldaña y Ricardo Icaza es una experiencia enriquecedora, donde el respeto y el trabajo en equipo son la base para ofrecerle a la audiencia un producto de altura.

Ser mujer en el periodismo deportivo ha implicado romper paradigmas, pero su trayectoria demuestra que el espacio se gana con estudio y dedicación. Morales asegura que cualquier persona puede desarrollar un criterio analítico si hay pasión por ver y estudiar el fútbol, demostrando que el talento no tiene género.

Entre transmisiones y previas, la faceta personal también se hace presente. Madre de un niño de 11 años que hereda su amor por el deporte, Morales compagina las largas jornadas de trabajo mundialista con la crianza, recibiendo el apoyo incondicional de su familia. Con la justa mundialista en pleno apogeo, su voz se consolida como una de las más lúcidas para entender el devenir de Panamá en el Mundial 2026.