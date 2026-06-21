Los narradores del Mundial y el orgullo de ser papás: el lado más personal de los talentos de TVN y TVMAX

En medio de la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los presentadores deportivos compartieron qué significa para ellos la paternidad y el reto de equilibrar la pasión por el deporte con la familia.

Mientras millones de personas siguen cada detalle de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los presentadores deportivos de TVN y TVMAX viven una jornada especial. Además de informar y transmitir las emociones del torneo, celebran una de las facetas más importantes de sus vidas: la de ser padres.

Para ellos, la paternidad representa mucho más que una responsabilidad. Es una oportunidad para enseñar con el ejemplo, transmitir valores y acompañar a sus hijos en cada etapa de su crecimiento.

"Ser padre para mí significa mucho. Significa darle un buen ejemplo a mis hijos, dejarles huellas, que sigan el camino de la disciplina, el camino del bien y el camino de los valores", expresó Blas Pérez, exseleccionado de Panamá y ahora comentarista de TVMAX.

Mientras que Gaby Torres contó que cuando salen juntos parecemos más que padre e hijos, amigos. "Estoy muy orgulloso de ser el papá de ellos. Siempre digo que son mis dos mejores goles", comentó.

David Peña dijo que siempre trata de llevar a su hijo a lo mejor para que logre sus metas y sea feliz.

Un Día del Padre diferente

Este año, la celebración tiene un significado especial para quienes forman parte de la cobertura mundialista. El compromiso profesional los mantiene lejos de casa y de sus seres queridos durante una fecha tan significativa.

"Es un Día del Padre muy distinto. Me hubiese gustado estar con mi papá en la casa o con mis hijas, pero toca llevarle a toda la audiencia las emociones de una Copa del Mundo, que también es un sueño para mí", señaló Jonathan Gutiérrez, voz oficial del Mundial 2026 en TVMAX.

A pesar de la distancia, aseguran que vivir una experiencia profesional de esta magnitud también representa un regalo.

"Más allá del trabajo, lo estoy disfrutando y creo que, a pesar de que estoy transmitiendo, para mí es un regalo del Día del Padre", agregó.

El sacrificio detrás de las transmisiones

Los comunicadores reconocen que su profesión muchas veces implica pasar largas temporadas lejos de la familia, especialmente durante eventos deportivos internacionales.

Jorge Dely Valdés, exseleccionador, exjugador y comentarista, expresó: "Muchas veces estamos lejos de la familia por trabajo. A mí me ha tocado estar lejos de mis hijos, pero siempre sabiendo que muchas de las cosas que uno hace son precisamente por la familia",

Para estos padres, el esfuerzo diario tiene una motivación clara: brindar bienestar, oportunidades y un ejemplo de perseverancia a sus hijos.

Más allá de los logros profesionales, las transmisiones internacionales o las coberturas deportivas, todos coinciden en que la paternidad ocupa el lugar más importante en sus vidas.

"Es el honor más grande que he tenido. Poder ser padre es lo mejor que me ha pasado. Tuve un gran padre, un gran abuelo y una gran familia, y siempre vi en ellos un ejemplo", afirmó Salvador Saldaña, gerente de Deportes.

También destacó que convertirse en padre ha sido una experiencia transformadora.

"Creo que no hay sensación más bonita que ser papá", aseguró.

En Panamá, el tercer domingo de junio se celebra el Día del Padre, una fecha para reconocer a los hombres que, con amor, esfuerzo y sacrificio, acompañan y guían a sus familias.

Y aunque este año algunos de ellos celebran desde una cabina de transmisión o frente a una cámara, coinciden en que cada esfuerzo vale la pena cuando se hace pensando en quienes más aman.

Información de Jessica Román