Mundial 2026 | Panamá vs Croacia: La selección de Panamá llegó a Toronto en medio de alegría canalera

Panamá/La Selección de Panamá llegó este domingo a Toronto para preparar su segundo compromiso del Mundial 2026 ante Croacia, el próximo martes 23 de junio.

El autobús que trasladó a los dirigidos por Thomas Christiansen hasta el hotel de concentración fue recibido por decenas de simpatizantes panameños y panameñas que se congregaron con banderitas, vestidos de rojo y el tradicional sombrero típico, coreando "Panamá, Panamá" para alentar al equipo.

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Motivación al máximo pese al golpe ante Ghana

La Sele llega a esta cita con la espina clavada de la derrota 1-0 ante Ghana en el debut, pero el ambiente dentro del grupo es de optimismo. En la última conferencia de prensa ofrecida antes de la partida del campamento base hacia Toronto, Alberto Quintero dejó claro que el plantel ya pasó la página: "Tenemos que cambiar esa imagen de tristeza que quedó contra Croacia. Al final el fútbol es así, hay que seguir compitiendo y nosotros como grupo estamos convencidos de que en este Mundial vamos a hacer historia", expresó el volante, quien además anunció que este Mundial será su despedida de la Selección Nacional tras 19 años de trayectoria.

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Entrenamiento a puerta cerrada y lo que viene

Para esta tarde está programada una sesión de entrenamiento a puerta cerrada, sin acceso para medios de comunicación, en el Centennial Park, sede de prácticas de la FIFA, a las 5:00 p.m. hora de Panamá. El choque ante Croacia, que también llega golpeada tras caer 4-2 frente a Inglaterra en su debut, se disputará el martes 23 de junio en el Toronto Stadium (BMO Field) desde las 6:00 p.m. hora de Panamá (7:00 p.m. ET), en un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos en el Grupo L.

Se espera que, al igual que en el debut ante Ghana, los panameños vuelvan a inundar las calles de Toronto el martes para respaldar a la Sele en este partido decisivo.

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