Mundial 2026 | Alberto Quintero: "Quiero cerrar mi etapa con la sele haciendo historia"

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá y Croacia se medirán el martes 23 de junio , desde las 6:00 p.m. El partido podrá seguirse en vivo por TVN , TVMAX , TVN Pass , el canal de YouTube de TVMAX Panamá y por TVN Radio 96.5 FM .

Panamá/Previo al entrenamiento de este sábado en el campamento base, el veterano Alberto "Negrito" Quintero atendió a los medios para hablar del análisis interno que realiza la sele tras la caída ante Ghana y de cara al duelo del martes 23 de junio ante Croacia, por la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026.

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Quintero explicó que el cuerpo técnico y el plantel ya revisaron el video del debut y detectaron tanto aciertos como errores que deben corregirse antes de enfrentar a un rival de mayor jerarquía futbolística.

"Hemos repasado los videos donde cometimos algunos errores. Hay muchísimas cosas buenas que se hicieron en el partido ante Ghana, esas cosas hay que repetirlas, o dar el doble de lo que dimos en ese partido. Y lo que no debemos repetir son los errores que cometimos, porque ahora vamos a enfrentar a una selección que juega mucho mejor al fútbol que Ghana", afirmó el experimentado volante.

El "Negrito" marcó una diferencia clara entre ambos rivales del Grupo L: "Ghana es una selección con mucho físico. Croacia no te exige tanto en lo físico, pero con el balón sí, porque es una selección que juega muy bien al fútbol. Entonces yo creo que eso también nos viene bien a nosotros, por la manera en que nosotros jugamos al fútbol". El objetivo, dijo, es simple: "Tratar de cometer los menos errores posibles, entrar bien concentrados y aprovechar las que nosotros podamos tener".

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Más allá del análisis del rival, Quintero se refirió con franqueza a la realidad de que este será su último Mundial vistiendo la camiseta de Panamá, cerrando un ciclo de 19 años representando a su país.

"Yo siempre he representado a mi país con mucho sacrificio, entregando todo. Sí, esto termina aquí después del Mundial: son 19 años representando a mi país, con mucho orgullo, con altas y bajas, pero sobre todo con los sueños cumplidos", expresó visiblemente emocionado. "He formado parte de la historia del fútbol panameño, clasificando a dos Mundiales mayores con la selección de Panamá".

El experimentado jugador aseguró que afronta el cierre de su carrera con la selección desde la gratitud y no desde la nostalgia: "Para mí, feliz, me voy muy contento después que finalice el Mundial. La verdad que lo estoy disfrutando con todos mis compañeros, porque para algunos —lo dijo Aníbal, ahora lo digo yo— seguramente sean los últimos partidos de nosotros. Lo más importante aquí es disfrutarlo al máximo, pero sobre todo con esa ilusión, ese sueño de seguir haciendo historia con la selección de Panamá".

Panamá y Croacia se medirán el martes 23 de junio, desde las 6:00 p.m. (hora de Panamá / ET), en el BMO Field de Toronto, el mismo escenario donde la sele debutó ante Ghana. El partido podrá seguirse en vivo por TVN, TVMAX, TVN Pass, el canal de YouTube de TVMAX Panamá y por TVN Radio 96.5 FM.

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