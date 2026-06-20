Mundial 2026 | Panamá vs Croacia: así juegan los "ajedrezados", rivales de la sele

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | La trayectoria histórica de los "ajedrezados" incluye el tercer puesto en Francia 1998 , el subcampeonato en Rusia 2018 y la medalla de bronce en Catar 2022 .

Panamá/El Grupo L del Mundial 2026 llega a un punto decisivo. Tras la primera jornada, Inglaterra y Ghana comparten el liderato con tres puntos cada uno, aunque los ingleses se quedan con la ventaja por una mejor diferencia de goles.

Los "Tres Leones" golearon 4-2 a Croacia, mientras que Ghana sorprendió a la sele con un ajustado triunfo de 1-0. En la tabla, Panamá ocupa la tercera posición y Croacia la cuarta, ambas sin puntos, pero los canaleros mantienen una mejor diferencia de gol que los balcánicos gracias a lo corto del resultado ante las estrellas negras.

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Ese contexto convierte el duelo del próximo martes 23 de junio en una verdadera final anticipada. Panamá y Croacia se enfrentarán en el BMO Field de Toronto a las 6:00 p.m. hora de Panamá (7:00 p.m. ET), en un partido del que dependen las aspiraciones de ambos por seguir con vida en el torneo. Quien pierda quedará prácticamente eliminado de la pelea por los puestos de clasificación, incluyendo la vía de mejor tercero.

Croacia llega a esta cita como una de las selecciones más respetadas del panorama internacional. Bajo la dirección de Zlatko Dalić, técnico desde 2017, el conjunto balcánico ha alcanzado semifinales en la mitad de sus participaciones mundialistas, un registro que pocos países pueden igualar pese a tener menos de cuatro millones de habitantes. El liderazgo sigue recayendo en Luka Modrić, de 40 años, quien comparte vestidor con veteranos como Ivan Perišić y Andrej Kramarić, además de una generación renovada encabezada por el defensor Luka Vušković, de apenas 18 años.

La trayectoria histórica de los "ajedrezados" incluye el tercer puesto en Francia 1998, el subcampeonato en Rusia 2018 y la medalla de bronce en Catar 2022. Davor Suker e Perišić comparten el récord de máximos goleadores históricos en mundiales con seis tantos, mientras Modrić es el jugador con más partidos disputados, con 19 apariciones.

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¿Cómo juega Croacia?

Tácticamente, Dalić alterna entre el 4-2-3-1 y el 3-4-3, con un mediocampista que retrocede entre los centrales para iniciar la salida desde atrás y superar la primera línea de presión rival. El estilo prioriza la posesión y el control del ritmo del partido a través de combinaciones cortas en el medio, apoyado en la calidad de Modrić y Mateo Kovačić.

En fase defensiva, el equipo suele replegarse en bloque medio para cerrar los carriles interiores y forzar el error del rival, para luego salir en transiciones verticales aprovechando la proyección de los laterales y la velocidad de Perišić. Esa solidez se refleja en los números: apenas cuatro goles recibidos en ocho partidos durante la fase de clasificación europea.

Arriba, Bruno Petković suele fijar a los centrales rivales para abrir espacios que aproveche Kramarić, mientras Joško Gvardiol —cuando está disponible— lidera la defensa, protegido por el arquero Dominik Livaković. Entre sus fortalezas destaca la experiencia y la resistencia psicológica del plantel; entre sus debilidades, la edad de varios referentes y la falta de explosividad en los laterales, algo que Thomas Christiansen y su cuerpo técnico podrían intentar explotar el martes.

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La derrota ante Inglaterra dejó expuestas algunas grietas defensivas. Para la sele, el objetivo es claro: sumar de a tres y mantener viva la ilusión de avanzar a los dieciseisavos de final, en lo que sería una hazaña histórica para el fútbol panameño.

El cierre de la fase de grupos llegará el sábado 27 de junio, cuando Panamá enfrente a Inglaterra en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, mientras que Croacia cerrará ante Ghana en Filadelfia.

El partido Panamá vs. Croacia podrá seguirse a través de TVN, TVMAX, TVN Pass, el canal de YouTube de TVMAX Panamá y por TVN Radio 96.5 FM, con cobertura especial desde Toronto.