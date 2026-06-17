EN VIVO Mundial 2026| Inglaterra 1-1 Croacia. Primer Tiempo
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Estados Unidos/Inglaterra y Croacia abren la acción del Grupo L en el Mundial 2026. Este emocionante encuentro marca el inicio del torneo para ambas selecciones en territorio norteamericano, enfrentando a dos potencias europeas con cuentas pendientes en la historia de los mundiales.
Contexto y Claves del Encuentro
- El debut de Thomas Tuchel: Este partido representa el debut oficial del estratega alemán al mando de los Three Lions en un torneo mayor. Con un plantel plagado de estrellas liderado por el goleador Harry Kane y el talento de Jude Bellingham, Inglaterra busca romper una sequía de 60 años sin levantar la Copa del Mundo. Reports previos sugieren que Tuchel planea un esquema veloz y agresivo para contrarrestar el mediocampo rival.
- La experiencia de Croacia: Los dirigidos por Zlatko Dalić llegan como los eternos competidores de las citas mundialistas, habiendo alcanzado las semifinales en las últimas dos ediciones (Rusia 2018 y Qatar 2022). El histórico Luka Modrić comanda una vez más la medular croata junto a figuras experimentadas como Mateo Kovačić e Ivan Perišić.
- Historial reciente: Ambos conjuntos se conocen a la perfección. El recuerdo más vivo en Copas del Mundo data de las semifinales de Rusia 2018, donde Croacia eliminó a Inglaterra con un marcador de 2-1 en tiempo extra. El antecedente más cercano en torneos mayores favorece a los ingleses, quienes se impusieron 1-0 en la fase de grupos de la Euro 2020 con un gol de Raheem Sterling.