Mundial 2026 selección de Panamá | Lo bueno, lo malo y lo feo del resultado ante Ghana

Panamá/El sueño mundialista de la sele arrancó con sabor amargo. Tras un partido cerrado y de ida y vuelta, Ghana se llevó una victoria sufrida por 1-0 en un encuentro muy disputado en el BMO Field de Toronto, con un golpe que llegó cuando el empate ya parecía sentencia. Así se vivieron los tres costados de la noche: lo bueno, lo malo y lo feo.

Lo bueno: Toronto se tiñó de rojo

Otras noticias: Mundial 2026 | Tabla de posiciones del Grupo L donde está la selección de Panamá y calendario

La gran afición panameña volvió a demostrar por qué es uno de los activos más grandes de los canaleros. Inundaron las calles de Toronto dejando a su paso alegría, color y baile puro, y dentro del estadio el ambiente fue completamente local: solo se escuchaban los cánticos panameños, con el clásico "Ole, ole, ole, Panamá" como el más sonado entre la marea de aficionados. Una postal que confirma que, gane o pierda la sele, su gente siempre se hace sentir. Ni hablar de los panameños que se unieron en distintas partes del país canalero para ver a su selección en pantallas gigantes y distintos hogares.

Lo malo: un pestañeo que costó la historia

En lo futbolístico, el golpe fue duro. La sele plantó cara durante todo el partido, con opciones claras incluso en el tramo final, pero no logró sostener la concentración los noventa minutos completos. El gol decisivo llegó en el tiempo agregado, cuando Caleb Yirenkyi aprovechó una asistencia de Thomas-Asante tras una defensa panameña mal parada para sentenciar el partido. Ese único pestañeo le costó a los canaleros la chance de sumar su primer punto histórico en un Mundial como selección que disputa su segunda Copa del Mundo.

Otras noticias: Mundial 2026 | Uzbekistán 1-3 Colombia mejores jugadas y goles Grupo K

Lo feo: el otro partido, el de las redes

Lejos de la cancha, el resultado destapó la cara más oscura del fanatismo digital. Las redes sociales se llenaron de insultos hacia los jugadores de la sele, muchos de ellos lanzados desde el anonimato. Un comportamiento que contrasta de manera dolorosa con la fiesta que se vivió en las calles de Toronto y que vuelve a poner sobre la mesa el respeto que merece el esfuerzo de quienes representan a Panamá en la máxima vitrina del fútbol mundial.

Así quedó el Grupo L tras la primera jornada

El otro resultado de la fecha también marcó el panorama: Inglaterra se impuso con autoridad 4-2 a Croacia, con un doblete de Harry Kane, un gol de Jude Bellingham y otro de Marcus Rashford, mientras que Martin Baturina y Musa anotaron por el lado croata.

Con ambos resultados, así luce la tabla del Grupo L:

Inglaterra — 3 pts (4 GF / 2 GC) Ghana — 3 pts (1 GF / 0 GC) Croacia — 0 pts (2 GF / 4 GC) Panamá — 0 pts (0 GF / 1 GC)

El golpe es duro para Panamá pero no definitivo: una victoria ante Croacia en la próxima fecha devolvería a los canaleros a la pelea directa por la clasificación, sobre todo porque los balcánicos llegan golpeados tras encajar cuatro goles.

Próximos compromisos de la sele

Martes 23 de junio: Panamá vs. Croacia — 7:00 PM (ET) / 6:00 PM (Panamá) — BMO Field, Toronto. Transmite TVN, TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM.

Sábado 27 de junio: Panamá vs. Inglaterra — 5:00 PM (ET) / 4:00 PM (Panamá) — MetLife Stadium, East Rutherford, Nueva Jersey.

El choque ante Croacia se perfila como una verdadera final anticipada: gana la sele y se mete de lleno en la pelea por la siguiente fase; pierde, y la eliminación empieza a tomar forma antes de tiempo.