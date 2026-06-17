EN VIVO Mundial 2026 Ghana vs Panamá | Toda la previa de este partido del Grupo L

Panamá/La espera terminó. Panamá vuelve a escribir una página histórica en el Mundial 2026 y este miércoles hace su debut en su segunda participación mundialista enfrentando a Ghana en la ciudad de Toronto, donde miles de aficionados panameños han teñido las calles de rojo, azul y blanco en una verdadera fiesta nacional.

Más de 20 mil panameños, entre residentes en Canadá y aficionados que viajaron desde distintos puntos del continente, se han dado cita en el BMO Field para acompañar a la selección dirigida por Thomas Christiansen en un partido que puede marcar el rumbo del Grupo L, que también integran las poderosas selecciones de Inglaterra y Croacia.

El ambiente es inmejorable y la expectativa enorme, ya que tanto Panamá como Ghana saben que este compromiso representa una oportunidad de oro para sumar puntos importantes en una zona sumamente exigente. Además, este será el primer enfrentamiento en la historia entre ambas selecciones a nivel absoluto.

La selección panameña llega con argumentos para ilusionarse. Los canaleros fueron una de las únicas dos selecciones invictas durante la eliminatoria de Concacaf y, bajo el mando de Christiansen, apenas han sufrido dos derrotas en sus últimos 13 compromisos, ambas frente a rivales de jerarquía como Brasil y México.

Por su parte, Ghana, dirigida por el experimentado Carlos Queiroz, intentará recuperar protagonismo en la escena mundialista tras una serie negativa de resultados en sus recientes amistosos internacionales. El técnico portugués, además, hará historia al convertirse en apenas el tercer entrenador en dirigir en cinco Copas del Mundo.

Bienvenidos a esta cobertura EN VIVO de un partido que promete emociones, nervios y una marea panameña que ya convirtió a Toronto en una extensión de Panamá. Arranca un nuevo sueño mundialista para la Selección de Panamá.