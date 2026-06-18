Mundial 2026 | Tabla de posiciones del Grupo L donde está la selección de Panamá y calendario

Panamá/La primera jornada del Grupo L del Mundial 2026 dejó dos resultados que marcaron el rumbo de la zona donde compite Panamá junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

Los "Tres Leones" golearon a los croatas en un partido vibrante, mientras que Ghana se llevó un triunfo agónico sobre la sele, que ahora deberá remar contra la corriente en las próximas fechas.

Inglaterra se impuso con autoridad 4-2 a Croacia en un duelo que tuvo de todo. Harry Kane abrió el camino inglés con un doblete, primero de penal al minuto 12 y luego ampliando la ventaja al 42, mostrando una vez más su capacidad goleadora en la máxima cita futbolística. Jude Bellingham estiró la diferencia al 47 apenas iniciado el complemento, y Marcus Rashford selló la goleada al 85. Por el lado croata, Martin Baturina descontó al 36 y Musa logró el segundo tanto en el agregado del primer tiempo, al 45+5, pero no fue suficiente para frenar el ímpetu inglés.

En el otro encuentro del grupo, Ghana sorprendió a los canaleros con un triunfo mínimo de 1-0, definido en una jugada dramática del tiempo añadido. El gol llegó por intermedio de Marfo Yirenkyi, quien apareció al 90+5 para darle los tres puntos a los africanos justo cuando el empate sin goles parecía un desenlace justo para la sele. El resultado deja a la escuadra de Thomas Christiansen con la obligación de sumar en su próximo compromiso para mantener viva la ilusión de avanzar a octavos de final.

Así quedó la tabla de posiciones

Con estos resultados, Inglaterra y Ghana comparten el liderato con 3 puntos cada uno, aunque los ingleses se ubican primeros gracias a una diferencia de gol de +2 (4 goles a favor, 2 en contra), mientras que Ghana marcha segundo con +1 (1 gol a favor, ninguno en contra). En la parte baja de la tabla, Panamá ocupa el tercer lugar con 0 puntos y una diferencia de -1, producto de la derrota ajustada ante los ghaneses, mientras que Croacia cierra el grupo en la cuarta posición, también sin unidades y con la peor diferencia de gol de la zona: -2, tras el correctivo recibido frente a los británicos.

El panorama del Grupo L queda completamente abierto de cara a la segunda jornada.

Inglaterra se perfila como la favorita más sólida tras una exhibición ofensiva que combinó la pegada de Kane con la frescura de Bellingham y Rashford.

Ghana, por su parte, demostró carácter al rescatar un resultado vital en los minutos finales, una característica que podría ser clave en un grupo tan parejo.

Para Panamá, el golpe es duro pero no definitivo: una victoria ante Croacia en la próxima fecha devolvería a los canaleros a la pelea directa por la clasificación, especialmente considerando que los balcánicos llegan golpeados tras encajar cuatro goles.

El choque entre Inglaterra y Ghana se proyecta como el más decisivo de la fase de grupos, mientras que el duelo de Panamá frente a Croacia será una verdadera final anticipada para mantener vivas las aspiraciones mundialistas.

Resultados y fecha de próximos partidos