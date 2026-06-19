Mundial 2026 Panamá vs Croacia | Luis Mejía: "Si ya no se puede ganar, tampoco se puede perder"

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | El portero de los canaleros habló sobre la derrota ante Ghana y la mentalidad del grupo de cara al duelo del martes ante Croacia

Panamá/El guardameta de la Selección de Panamá, Luis "Manotas" Mejía, atendió a los medios de comunicación este jueves durante la sesión matutina de entrenamiento en el campamento base de los canaleros, donde el equipo continúa su preparación para enfrentar a Croacia el próximo martes 23 de junio en Toronto.

Con la cabeza puesta ya en el segundo partido del Grupo L del Mundial 2026, el veterano portero fue claro sobre la lección que dejó la caída ante Ghana por 1-0: cuando el resultado no se puede torcer, hay que saber cerrarlo.

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La lección del partido ante Ghana

Consultado por Ricardo Icaza de TVN Media sobre los errores del final del encuentro inaugural, Mejía no esquivó la autocrítica.

"Yo creo que a veces hay un momento en que en cierta parte del encuentro, si ves que no puedes ganar, hay que tratar de cerrar el partido. El grupo es consciente de que por ahí fue un debe que teníamos que hacer en el partido anterior", reconoció el arquero.

Sin embargo, "Manotas" también leyó esa situación desde otro ángulo: "Por ahí capaz quedamos un poco regalados atrás de ir a buscar el partido, pero son cosas que te va dejando el fútbol. El próximo partido obviamente vamos a ir a victoria, pero si no se puede ganar, tampoco se puede perder."

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Personal: agradecido y listo para competir

Para Mejía, el solo hecho de estar en este Mundial tiene un peso especial. Luego de superar una lesión que amenazó con dejarlo fuera de la Copa del Mundo, el guardameta expresó alivio y gratitud al ser consultado por Juancho Villaverde de ESPN.

"Primeramente, en lo personal, contento de poder estar acá, de poder ya competir el día a día, que era lo que quería. Agradecido al cuerpo técnico y a la parte médica que han hecho un trabajo importante para que yo esté acá", afirmó.

Sobre la identidad del equipo y esa última jugada ofensiva en el partido ante Ghana que mostró el carácter de la sele, "Manotas" fue contundente: "Si siempre este grupo fue de ir a buscar los partidos, de proponer. Nadie se iba a esperar que Panamá iba a proponer como lo hizo."

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Croacia: respeto, pero con ilusión de historia

Frente a una pregunta sobre si el equipo imaginó los escenarios al conocer el calendario —con Ghana, Croacia e Inglaterra en ese orden— y si la sele está lista para puntuar ante los croatas, el arquero respondió con una mezcla de ambición y realismo.

"Tenemos la ilusión de hacer historia, de poder sumar nuestro primer punto en un Mundial, pero nuestra ambición es clasificar. Sabemos que va a ser difícil, pero la mentalidad que este grupo siempre ha mantenido es proponer, sea el equipo que sea", señaló.

Sobre el rival del martes, "Manotas" fue respetuoso pero sin complejos: "Croacia tiene grandes jugadores, una selección que viene hace años jugando junta. Va a ser complicado, pero nosotros confiamos en que vamos a hacer un gran partido. Competir acá en el Mundial es lo más importante, y si compites, estás más cerca de poder hacer grandes cosas."

Panamá vs. Croacia se disputará el martes 23 de junio en el BMO Field de Toronto, con transmisión en vivo a través de TVN, TVMAX y TVN Pass. El partido inicia a las 3:00 PM, hora de Panamá (4:00 PM ET).