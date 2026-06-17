Mundial 2026 Ghana vs Panamá reacciones| José Córdoba: "Es muy doloroso regalar los tres puntos así"

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Sintoniza el partido Panamá vs Croacia, el martes 23 de junio a las 6:00 p.m., por TVMAX, TVN Pass ,TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/José Córdoba admitió que la derrota de la Selección de Panamá ante Ghana, en su primer partido del Mundial 2026, es dolorosa por la manera en que se dio.

"Lamentablemente no se nos dio, se nos escapó. Por lo menos el empate ahí sobre el final", comentó el jugador del club Norwich City de Inglaterra. "Es muy doloroso perder al último minuto y regalar los tres puntos así".

A pesar de la derrota, Córdoba destacó el trabajo colectivo del combinado canalero durante el encuentro realizado en el Estadio de Toronto, Canadá.

"El equipo trabajó muy bien. No fue un partido excelente, pero sí un partido bueno”, opinó. "En los minutos finales, el rival encontró una solución clara que les permitió anotar y quedarse con los tres puntos".

Panamá volverá al coliseo de Toronto el 23 de junio para enfrentarse a Croacia un partido que, para Córdoba, representar la oportunidad de los canaleros para dejar atrás lo ocurrido este miércoles ante el colectivo ghanés.

"Siempre hay una oportunidad más. Nosotros estamos acá para competir, estamos acá para representar a nuestro país. Nuestra intención es seguir y avanzar", puntualizó.