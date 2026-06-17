Mundial 2026| 'Panamá está con ustedes': aficionados, presidente Mulino y arzobispo Ulloa arropan a la Selección tras el revés

El arzobispo Ulloa le recordó a la Selección de Panamá que las derrotas también forman parte del crecimiento de los grandes equipos.

Panamá/La derrota dolió. Las caras largas, los lamentos por las oportunidades desperdiciadas y el sinsabor por un resultado que se escapó en los minutos finales fueron evidentes. Sin embargo, el revés de la Selección de Panamá en su debut mundialista no apagó el orgullo ni la esperanza de miles de aficionados que, desde distintos puntos del país, enviaron un mensaje común a los jugadores: todavía queda camino por recorrer.

Ese sentimiento también fue compartido por el presidente José Raúl Mulino, quien desde su cuenta de X publicó que Panamá entero está con la Selección. "Sigamos con orgullo apoyando a nuestra Sele!! Jugaron muy pero muy bien. Adelante muchachos. Panamá entero con Uds. !!!".

Sigamos con orgullo apoyando a nuestra Sele!! Jugaron muy pero muy bien. Adelante muchachos. Panamá entero con Uds. !!! — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) June 18, 2026

Por su parte, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, quien expresó su respaldo a la Selección y destacó el esfuerzo realizado por los dirigidos por Thomas Christiansen.

Hoy más que nunca queremos expresarles nuestra cercanía, gratitud y orgullo. El resultado de un partido nunca podrá borrar el esfuerzo, la entrega, el sacrificio y la pasión con la que han defendido los colores de nuestra patria. Panamá luchó hasta el final y dejó en alto el nombre de nuestro país”, manifestó.

Ulloa recordó que las derrotas también forman parte del crecimiento de los grandes equipos.

Las derrotas también forman parte del camino de los grandes equipos. Son oportunidades para levantarse con más fuerza, corregir, aprender y seguir soñando. Todo un pueblo los acompaña, los anima y cree en ustedes”, expresó el arzobispo.

El líder de la Iglesia Católica también hizo un llamado a mantener la confianza.

Mantengan la frente en alto. Aún queda camino por recorrer y sabemos que seguirán dando lo mejor de sí con valentía, disciplina y amor por Panamá. Que Dios los bendiga, los fortalezca y los acompañe en cada encuentro. Panamá está con ustedes. ¡Ánimo muchachos! ¡Vamos Panamá!”, añadió.

Entre la tristeza y la esperanza

Mientras el mensaje del arzobispo se difundía, cientos de personas seguían reunidas en diferentes puntos del país viendo el análisis posterior al encuentro. En el Parque de Las Madres, en Pedregal, el ambiente seguía siendo festivo, aunque marcado por la frustración de no haber podido celebrar una victoria.

“Todavía estamos en el Mundial y sé que mi Panamá va a dar mucho para salir adelante”, comentó una aficionada. Otro seguidor resumió el sentir de muchos panameños. “Faltó el gol, nada más”.

La sensación era compartida. Hubo sufrimiento, pero también reconocimiento al desempeño del equipo.

Nos pusieron a sufrir, pero vimos una selección comprometida. La verdad es que jugaron excelente los muchachos. Nosotros no estamos decepcionados, nosotros estamos orgullosos de cada uno de ellos”, señaló otro fanático.

La fe sigue puesta en Croacia

En Río Abajo, los aficionados coincidían en que, pese a la derrota, Panamá mostró argumentos para competir. “Merecimos ganar, pero así es el fútbol. Si no la haces, la ves hacer”, expresó uno de los seguidores.

Otros consideran que todavía hay posibilidades de avanzar.

La pelota es redonda y podemos sacar un buen resultado. Hay que ir con fe nada más”, comentó un aficionado.

Incluso quienes mostraron desacuerdo con algunas decisiones técnicas dejaron claro que el respaldo al equipo permanece intacto. “Le doy un aplauso al equipo porque realmente dieron todo”, afirmó otro seguidor.

Un país que no se baja del barco

La derrota dejó tristeza, pero no resignación. Desde las graderías improvisadas en Pedregal, los restaurantes de Río Abajo y las redes sociales, el mensaje fue el mismo: la ilusión sigue viva.

Porque para muchos panameños, más allá del marcador, la Selección dejó una imagen de lucha y compromiso. Y aunque el debut no terminó como se esperaba, el país parece decidido a acompañarla hasta el último minuto de esta aventura mundialista.