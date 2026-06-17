Mundial 2026 Ghana vs Panamá reacciones| Edgar Yoel Bárcenas: "Salimos con personalidad... nos duele porque queríamos más"

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Sintoniza el partido Panamá vs Croacia, el martes 23 de junio a las 6:00 p.m., por TVMAX, TVN Pass ,TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Edgar Yoel Bárcenas expresó el dolor que le causó la derrota de la Selección de Panamá ante Ghana, por 0 a 1, en el debut de ambas representaciones en el Mundial 2026. No obstante, valoró el esfuerzo colectivo del combinado canalero.

"Siento que hemos salido con mucha personalidad, siento que el escenario no nos impactó", manifestó el jugador del club Mazatlán FC de México. "Sabíamos de que podíamos agarrar el partido y tomarlo así como lo hicimos".

La anotación que marcó la diferencia en el encuentro llegó en el tiempo agregado (90+5'), por lo que en opinión de Bárcenas no hubo oprtunidad para que el combinado canalero reaccionara.

"No hubo tiempo para reaccionar. Ni para poder tirar más pelota al área", comentó. "Nos duele porque queríamos más, por eso nos duele mucho la verdad", añadió.

Te puede interesar: Mundial 2026 | Panameños en Toronto lamentan la derrota pero mantienen la ilusión contra Croacia

Bárcenas indicó que el equipo panameño deberá "replantear todo" para el juego del 23 de junio ante Croacia que, más temprano, perdió ante Inglaterra por 2 goles a 4.

"Tenemos que subir la cabeza, ver los videos que tenemos que ver para saber cuáles son las debilidades de Croacia. Ahora que nos toca salir con todo. Vamos con todo, no nos hemos rendido todavía", sentenció.