Mundial 2026 | Panameños en Toronto lamentan la derrota pero mantienen la ilusión contra Croacia

Ghana sumó sus primeros tres puntos y se ubicó junto a Inglaterra en la cima del Grupo L al cierre de la jornada.

Miles de panameños estuvieron a segundos de celebrar un resultado histórico para la Selección de Panamá en su debut mundialista frente a Ghana. Sin embargo, cuando parecía que la Roja sumaría su primer punto en esta Copa del Mundo 2026, un gol en los minutos finales cayó como un balde de agua fría y silenció por un instante a la afición canalera, que no dejó de cantar y alentar durante todo el encuentro.

La selección panameña mostró carácter y competitividad durante los 90 minutos, generando varias oportunidades de gol y manteniendo el orden defensivo. No obstante, cuando el empate parecía sellado, una rápida transición ofensiva de Ghana terminó marcando la diferencia y otorgándole a los africanos una victoria por 1-0.

Con este resultado, Ghana sumó sus primeros tres puntos y se ubicó junto a Inglaterra en la cima del Grupo L al cierre de la jornada.

A la salida del estadio, las reacciones de los aficionados panameños reflejaban una mezcla de tristeza, orgullo y esperanza. La mayoría coincidió en que el equipo dejó todo en la cancha y que el marcador no reflejó completamente lo ocurrido durante el partido.

“Que se preparen, que se preparen... Panamá, Panamá”, coreaba un grupo de mujeres mientras abandonaba el estadio, manteniendo intacto el apoyo a la selección pese a la derrota.

Otros aficionados lamentaron las oportunidades desperdiciadas frente al arco rival.

“Panamá tuvo para hacer el gol, pero no lo concretó. Se tuvieron los 90 minutos para anotar y no se aprovechó”, comentó uno de los seguidores.

También hubo espacio para las críticas. Un fanático consideró que el desgaste físico pasó factura en los minutos finales y cuestionó la gestión de los cambios.

"Falta actitud, últimos minutos y los jugadores trotando, no se puede jugar así, tienen que jugar con actitud". expresó.

Pese al golpe sufrido sobre el final, muchos seguidores coincidieron en que Panamá mereció, al menos, rescatar un empate. Algunos atribuyeron la derrota a detalles puntuales del partido y otros simplemente culparon a la suerte en los momentos decisivos.

Lo cierto es que la ilusión sigue intacta. La afición panameña confía en que La Sele pueda recuperarse en su próximo compromiso y sumar puntos frente a Croacia para mantenerse en la pelea por avanzar a la siguiente ronda.

Porque más allá del resultado, los miles de panameños que acompañaron al equipo en Toronto dejaron claro que seguirán respaldando a una selección que hoy representa los sueños de más de cuatro millones de personas.

Información de Natalia González