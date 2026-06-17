Mundial 2026 Ghana vs Panamá reacciones| Thomas Christiansen: "Tenemos que aprender y levantarnos como equipo"

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Sintoniza el partido Panamá vs Croacia, el martes 23 de junio a las 6:00 p.m. (previa 3:00 p.m.), por TVMAX, TVN Pass ,TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/Thomas Christiansen, director técnico de la Selección de Panamá, manifestó en conferencia de prensa que es necesario que el conjunto canalero aprenda de la derrota ante Ghana y se levante para afrontar su siguiente partido del Mundial 2026 ante Croacia.

"Tenemos que aprender y levantarnos como equipo", expresó el estratega hispano-danés. "Hay que sacar un buen resultado contra Croacia y hay que levantar el ánimo", agregó.

Christiansen destacó que la selección panameña tuvo un buen primer tiempo. Sin embargo, en la segunda parte, cayó en el ritmo de juego del conjunto ghanés y una situación puntual marcó la diferencia en el partido.

"En la primera parte estuvimos muy bien, estuvimos controlados. En el segundo tiempo entramos un poco más en su juego. Un juego más directo, de transicionese, y eso no es característico nuestro”.

Sobre los cambios que realizó durante el encuentro, el timonel de la selección panameña señaló que su intensión era refrescar las líneas y dinamizar el ataque.

"El cansancio de 'Fulo' (Cristian Martínez) era evidente porque tenía mucho recorrido, hizo un buen partido y necesitábamos también gente fresca". explicó. "Con (el ingreso de) José Fajardo queríamos generar más opciones".

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Christiansen resaltó que en un torneo como el Mundial los errores cuestan, por lo que hay qué tomar la derrota como una lección para el futuro.

"En un torneo como el Mundial los errores se pagan”, destacó. "Duele mucho como fue este gol en el descuento", puntualizó.

Panamá sufrió la derrota ante Ghana, 0 por 1, con una anotación en tiempo agregado de Caleb Yirenkyi (90+5'). Su próximo encuentro será el martes 23 de junio frente a Croacia en el Estadio de Toronto.