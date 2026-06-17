Mundial 2026| Croacia: DT Zlatko Dalic reconoce errores que espera corregir para juegos ante Panamá y Ghana

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Estados Unidos/El entrenador de Croacia, Zlatko Dalic, lamentó este miércoles los "errores" defensivos que le costaron una derrota 4-2 ante Inglaterra en el debut de ambas selecciones en el Grupo L del Mundial de Norteamérica 2026.

Dalic espera "corregir" de cara a la próxima semana, en la que la selección croata enfrentará a Panamá el martes y a Ghana el sábado siguiente, para cerrar la primera fase del torneo.

"Estuvimos bien en la salida del balón y en fase de ataque, pero muy mal en la transición tras pérdida, en especial al defender los contragolpes", analizó Dalic en conferencia de prensa en el estadio de los Dallas Cowboys de la NFL en Arlington, Texas.

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"Tenemos que corregir y prepararnos para no cometer este tipo de errores en próximos partidos", dijo el técnico, de 59 años, que cuestionó por ejemplo que el capitán inglés, Harry Kane, cabeceara sin marca en el área para el segundo de sus dos goles en el compromiso.

"Conseguimos meternos en partido dos veces (después de estar en desventaja), pero a la tercera no pudimos", expresó.

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En la primera mitad, tantos de Martin Baturina y Petar Musa respondieron a las anotaciones de Kane.

En la segunda, Jude Bellingham y Marcus Rashford sentenciaron.

"No diría que nuestro partido fue del todo malo, pero estuvo lleno de errores ante un rival que te los hace pagar caros. Tenemos ahora dos partidos y debemos sacar buenos resultados", concluyó.

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