Mundial 2026| DT de Corea del Sur confirmó que dron sobrevoló su campo de entrenamiento

México/Hong Myung-Bo, director técnico de la selección de Corea del Sur, confirmó este miércoles que un dron sobrevoló uno de sus entrenamientos previo al partido contra México, pero descartó que haya habido fuga de información de su estrategia.

México y Corea del Sur se enfrentan el jueves en Guadalajara por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026, donde también se ubican Sudáfrica y República Checa.

"Efectivamente, nos enteramos de que había un dron sobrevolando. Afortunadamente fue antes de desarrollar nuestra táctica", dijo Hong el miércoles en una rueda de prensa.

Más temprano, medios de comunicación reportaron que un dron sobrevoló la práctica del representativo surcoreano en las instalaciones de las Chivas del Guadalajara.

"No nos afectó", aseguró el seleccionador de los Guerreros de Taeguk, pero "lo ocurrido sí fue lamentable".

Ya enfocado en el partido de este jueves en el estadio de Guadalajara, en el que estará en juego el liderato del grupo, Hong definió a México como "uno de los rivales más fuertes" en este Mundial.

El seleccionador de 57 años espera un estadio adverso, contrario al primer partido en el que vencieron 2-1 a República Checa con el apoyo de los aficionados locales.

Te puede interesar: Mundial 2026 resultado| Inglaterra dio muestras de poder ante Croacia

"En el primer partido nos animaron con mucha pasión, ahora será diferente, pero mis jugadores tienen experiencia en este tipo de partidos", dijo el estratega.

Consideró que para resolver el duelo ante el Tri "necesitamos controlar el ritmo y el flujo del partido".

En la misma rueda de prensa estuvo presente el mediocampista Hwang In-Beom, quien con un golazo comenzó la remontada para vencer 2-1 a los checos en el debut.

"Voy a olvidar el resultado del primer partido porque vamos contra el rival más fuerte", dijo Hwang.

Te puede interesar: Mundial 2026| Cristiano Ronaldo se quedó con las ganas de dejar huella en el debut de su sexta Copa del Mundo

El mediocampista definió a México como "un equipo de transiciones muy rápidas".

A nivel individual, resaltó al delantero mexicano Santiago Giménez, quien fue su compañero en el Feyenoord de Róterdam.

"Santi es un gran delantero, es muy contundente", apuntó el volante asiático. "Por supuesto que ya le he pasado tips a mis compañeros para marcarlo por si les toca enfrentarlo".