Mundial 2026 selección de Panamá | El regreso a Nottawasaga: a trabajar de cara al duelo ante Croacia

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Desde Nottawasaga, el periodista Ricardo Icaza de TVMAX Deportes pudo constatar de primera mano cómo fue la primera sesión de trabajo post-Ghana.

Panamá/Tras el golpe emocional del debut mundialista, la selección de Panamá volvió a su campamento base en Nottawasaga para sacudir el polvo y comenzar a pensar en lo que viene. Porque en este Mundial 2026, el partido más importante siempre será el siguiente.

La derrota 1-0 ante Ghana en el BMO Field de Toronto dejó un sabor amargo, sí, pero también ráfagas de fútbol ordenado, señales de un equipo que compite, que crea y que tiene argumentos para seguir soñando. Y los dirigidos por Thomas Christiansen lo saben bien.

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Trece de vuelta al verde

Desde Nottawasaga, el periodista Ricardo Icaza de TVMAX Deportes pudo constatar de primera mano cómo fue la primera sesión de trabajo post-Ghana. Un total de 13 jugadores saltaron al terreno de entrenamiento: principalmente aquellos que no vieron minutos contra las Estrellas Negras o que tuvieron una participación reducida. Un mensaje claro de Christiansen: nadie se queda quieto, todos forman parte del plan.

El resto del plantel, los que cargaron más minutos ante Ghana, realizó trabajos de recuperación entre el gimnasio y la piscina del hotel, bajo la atenta supervisión del cuerpo médico y el equipo de fisioterapeutas. La prioridad es llegar al siguiente compromiso en las mejores condiciones posibles, tanto física como mentalmente.

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El objetivo: Croacia y los tres puntos

El calendario le pone sobre la mesa una oportunidad de oro a la sele. El próximo rival es Croacia, que también llega sin puntos al Grupo L tras caer 4-2 ante Inglaterra en la primera jornada. Dos equipos con la espalda contra la pared. Dos equipos que necesitan ganar. Un solo partido que puede cambiarlo todo.

Panamá vs. Croacia se disputará el martes 23 de junio desde las 6:00 PM (hora de Panamá / ET) en el BMO Field de Toronto, el mismo escenario donde los canaleros dejaron destellos que alimentan la ilusión. Podrás seguir el partido en vivo por TVN, TVMAX, TVN Pass y escucharlo por TVN Radio 96.5 FM.

La sele ya trabaja. El sueño sigue vivo. Toronto vuelve a ser la cita.

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