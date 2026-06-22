Mulino lleva a la OEA conflicto marítimo con China: 'Exigimos que esas detenciones cesen de inmediato'

El presidente aseguró que las inspecciones y retenciones de embarcaciones con bandera panameña en puertos chinos han provocado más de 200 desregistros y advirtió que el comercio marítimo no puede convertirse en un instrumento de presión política.

El presidente José Raúl Mulino denunció este domingo ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) un aumento “inusual e injustificado” de inspecciones y detenciones de embarcaciones con bandera panameña en puertos de China, una situación que, según dijo, ha provocado la salida de más de 200 naves del registro nacional.

Durante su discurso de apertura de la cita hemisférica que se celebra en Panamá, Mulino afirmó que las medidas aplicadas por las autoridades chinas carecen de una justificación técnica verificable y están afectando directamente a la marina mercante panameña.

“En meses recientes hemos registrado un aumento inusual e injustificado de inspecciones y detenciones de buques de bandera panameña en puertos de la República Popular China sin que medien causas técnicas o de seguridad marítima verificables”, manifestó.

El mandatario explicó que las inspecciones portuarias forman parte de los mecanismos internacionales habituales de control marítimo, pero aseguró que la cantidad de retenciones registradas supera ampliamente los niveles normales.

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“De treinta y tantas o cuarenta detenciones usuales en nuestra marina, como en otros pabellones, a 140 no hay correlación alguna ni causa justificada”, sostuvo.

Mulino reveló además que la situación ha generado pérdidas para el registro panameño.

“Le ha causado ya más de 200 desregistros de buques panameños”, indicó.

El presidente señaló que la República Popular China ha comenzado conversaciones técnicas con Panamá para abordar el problema y expresó su expectativa de que ambas partes logren una solución.

No obstante, aprovechó el foro de la OEA para lanzar un mensaje contundente.

“El derecho marítimo internacional, el libre tránsito por los mares y la libertad de comercio no pueden convertirse en instrumentos de presión política por nadie”, afirmó.

“Exigimos con toda fortaleza que esas detenciones cesen de inmediato”, agregó.

Panamá administra el registro de naves más grande del mundo y una de las principales plataformas marítimas globales, por lo que cualquier afectación a su flota mercante tiene repercusiones económicas para el país y para el comercio internacional.