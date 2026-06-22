Mulino llama desde la OEA a fortalecer la democracia y la cooperación regional

El mandatario expresó preocupación por la situación de derechos humanos en Nicaragua y manifestó su esperanza de que Cuba avance hacia una democracia plena.

El presidente José Raúl Mulino aprovechó la apertura de la 56.ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Panamá, para hacer un llamado a la defensa de la democracia, la cooperación regional y la lucha conjunta contra el crimen organizado transnacional.

En un discurso marcado por referencias históricas al Congreso Anfictiónico de 1826 convocado por Simón Bolívar, Mulino sostuvo que los desafíos actuales exigen respuestas coordinadas entre los países del hemisferio.

"La cooperación internacional no es una opción, es una necesidad estratégica", afirmó.

El mandatario expresó preocupación por la situación de derechos humanos en Nicaragua y manifestó su esperanza de que Cuba avance hacia una democracia plena.

Asimismo, reiteró su respaldo a una transición democrática en Venezuela y pidió que se convoquen elecciones libres y supervisadas internacionalmente.

"No se me ha olvidado Venezuela", expresó.

Otro de los temas centrales de su intervención fue la crisis política en Bolivia. Mulino anunció que respaldó una propuesta para conformar una comisión de cancilleres y ministros de Defensa o Seguridad que viaje a ese país para respaldar al gobierno democrático y contribuir a la estabilidad institucional.

El presidente también advirtió sobre los riesgos que representan el narcotráfico y el crimen organizado para las democracias de la región.

Según dijo, estos fenómenos erosionan las instituciones, corrompen estructuras estatales y debilitan la confianza ciudadana.

Por ello, informó que Panamá promoverá una reunión regional de ministros de Relaciones Exteriores, Seguridad y Defensa para fortalecer la coordinación hemisférica frente a estas amenazas.

Durante su intervención, Mulino destacó además la importancia de impulsar el desarrollo económico en equilibrio con la protección ambiental y abordó los retos que plantea la inteligencia artificial para las democracias modernas.

Al concluir, hizo un llamado a la reconciliación regional y a fortalecer el diálogo entre las naciones americanas.

"Las naciones son siempre más fuertes cuando cooperan que cuando se aíslan", concluyó.