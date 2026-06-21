Mulino felicita a Abelardo de la Espriella por su elección como presidente de Colombia

El Gobierno de Panamá destacó la fortaleza de las instituciones colombianas y reafirmó su interés en profundizar la cooperación bilateral con el país vecino.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, felicitó este 21 de junio al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, tras conocerse los resultados de la jornada electoral en ese país.

A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el mandatario panameño expresó sus felicitaciones en nombre del Gobierno y del pueblo panameño, al tiempo que destacó el desarrollo democrático del proceso electoral colombiano.

"Panamá saluda el ejemplar desarrollo de esta jornada democrática", señala el documento, que además resalta la fortaleza de las instituciones colombianas y el comportamiento cívico, pacífico y responsable de los ciudadanos que acudieron masivamente a las urnas.

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El comunicado sostiene que la democracia colombiana ha demostrado "madurez y resiliencia", reafirmando valores como la libertad, la participación ciudadana y el respeto a la voluntad popular.

Panamá apuesta por fortalecer la relación bilateral

El Gobierno panameño destacó también los vínculos históricos, culturales y humanos que unen a ambas naciones, subrayando que estos lazos han permitido consolidar una relación de amistad, cooperación y entendimiento mutuo a lo largo de generaciones.

En ese sentido, Panamá expresó su confianza en que ambos países continuarán trabajando de manera estrecha para fortalecer sus relaciones bilaterales y avanzar en temas como la prosperidad económica, el desarrollo sostenible, la integración regional y la seguridad compartida.

Finalmente, la administración de Mulino reiteró su disposición de seguir fortaleciendo la agenda común con Colombia y deseó éxito a Abelardo de la Espriella en las responsabilidades que asumirá al frente del gobierno colombiano.