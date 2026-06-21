El ultraderechista De la Espriella es elegido presidente de Colombia, según conteo preliminar

De nacionalidad colombiana y estadounidense, De la Espriella tomará posesión el 7 de agosto.

Colombia/El ultraderechista Abelardo de la Espriella, apoyado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, fue elegido mandatario de Colombia el domingo, tras derrotar por poco margen al candidato de la izquierda oficialista, según el conteo preliminar del balotaje por parte de la autoridad electoral.

En una de las votaciones más reñidas de la historia, el abogado sin experiencia política se impuso con un 49,6% de los votos sobre el senador Iván Cepeda (48,7%), aliado de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país, de acuerdo al 99,5% del conteo previo de la entidad que organiza los comicios.

En las calles de Bogotá y otras ciudades del país, se oyeron silbatos y bocinas de automóviles.

"Estamos todos contentos, queremos este cambio para el país (...) Fueron cuatro años en los cuales mi sector construcción se vio muy afectado", dijo a la AFP Raúl Vásquez, un ingeniero civil de 41 años en la caribeña Barranquilla, bastión político de De la Espriella.

De nacionalidad colombiana y estadounidense, De la Espriella tomará posesión el 7 de agosto con un programa de gobierno que significa un giro radical hacia la derecha con el recorte del tamaño del Estado, la construcción de megacárceles para enfrentar la peor ola de violencia que atraviesa el país en la última década, el porte de armas por parte de civiles, y una ofensiva sin tregua contra los grupos armados con apoyo de Washington e Israel.

Una década después del acuerdo de paz con las FARC, la campaña estuvo marcada por la violencia de grupos armados con bombas, drones explosivos y el asesinato de un candidato presidencial.

De la Espriella, que se hace llamar El Tigre, amenaza con llevar a Petro ante la justicia de Estados Unidos, con el apoyo de Donald Trump.

Su discurso a favor de Washington, las fuerzas de orden y los empresarios se asemeja al de otros mandatarios de derecha en la región, como el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.

- Giro a la derecha -

Petro no podía aspirar a la reelección por ley y eligió como posible sucesor a Cepeda, un defensor de derechos humanos de 63 años que apostaba por fortalecer los programas sociales que favorecieron a poblaciones pobres y marginadas en uno de los más desiguales del mundo.

Colombia se suma a una alianza de países de la región aliados del mandatario estadounidense Donald Trump, junto a Chile y Ecuador.

Petro, que no reconoció los resultados de la primera vuelta electoral en la que también se impuso su opositor, afirmó el domingo que para el balotaje sólo respetaría el escrutinio consolidado que puede tomar algunos pocos días.

"No sé puede proclamar ninguno presidente", "la realidad nos da un país partido por la mitad", escribió en X.

-"Nervioso"-

Estados Unidos fue protagonista en las elecciones con el respaldo de Trump a De la Espriella, que prometió aliarse "como nunca antes" con Washington.

"Estoy muy nervioso porque me preocupa mucho lo que pueda hacer Abelardo (...) hasta donde pueda llegar su sed de poder y de pasar por encima de la gente (...) por encima de los derechos de todo el pueblo", dijo en medio del llanto Santiago Galindo, un banquero de 40 años en Bogotá.

En la mañana De la Espriella sufragó con la camiseta de la selección de fútbol en medio de cientos de seguidores con la misma prenda.

"Vinimos a cambiar la política para siempre", dijo a los medios el candidato.

-Contra las mafias-

De la Espriella se opone a la llamada "paz total" con la que Petro aspiraba enterrar décadas de conflicto armado. Estas organizaciones aprovecharon para enriquecerse y expandirse.

Expertos también advierten que sus promesas de ofensiva militar pueden generar un nuevo espiral de violencia.

Detrás de una urna de cristal antibalas y con saludo militar, De la Espriella alardea de cantante y de su vida de lujos en Italia.

"Conecta con un electorado que ya está muy cansado de la inseguridad y necesita soluciones de choque" pero también encarna un modelo "aspiracional" del "empresario que construyó su fortuna", dice Luisa Lozano, experta de la Universidad de La Sabana.

Defiende el porte de armas, la construcción de megacárceles, la explotación de petróleo con fracking, recortar un 40% el Estado y ha dicho que lo "ideal" sería dolarizar la economía.

También propone revisar la permanencia de Colombia en organismos internacionales como la ONU y la OEA.

Sin experiencia política, es blanco de críticas por sus frecuentes comentarios machistas y homofóbicos y por defender como abogado a paramilitares narcotraficantes.